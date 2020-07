Kováč nechápe změny: Postup zdarma! Vydrží hráči s minimem volna? | iSport.cz

Poprvé skočil do ligy jako hlavní kouč a hned takové nervy. Radoslav Kováč (40) zachraňuje Opavu v sezoně, která je po všech stránkách divná. Záhy se rozjede nová, bez plnohodnotné přípravy a času na oddech. „Regulérní to není, bez debat. Ochrana hráčů se strašně podcenila, pro nás je to i z hlediska stavby kádru a práce na systémových věcech strašně složité,“ povzdechne si před dvěma klíčovými bitvami o přežití SFC ve FORTUNA:LIZE.