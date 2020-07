Zlín se dohodl s Reiterem! Hráč chce opět pod Páníka, co další změny? | iSport.cz

Zlínská radost z vedoucího gólu v Teplicích. Valaši ale o vedení do přestávky přišli • ČTK

V Baníku se momentálně s Rudolfem Reiterem nepočítá. Dostal svolení k odchodu, minimálně na hostování. Klub za něj před rokem zaplatil Bohemians nadstandardních sedm milionů korun, moc tratný logicky být nechce. Proto se zatím řeší spíš zapůjčení jinam. Rychlostně vybaveného hráče na kraj zálohy Zlín potřebuje.

Sparťanský odchovanec je na seznamu posil číslem jedna. Teď jde o to, zda se mezi sebou domluví kluby. Samotný hráč by angažmá ve Fastavu bral všema deseti, potřebuje pravidelně hrát. S koučem se dobře zná, Páník mu v Ostravě věřil a elitní jedenáctku bez něj prakticky nestavěl.

Na křídle navíc nemá mužstvo po odchodu Adnana Džafiče do bosenského FK Tuzla City a Lukáše Bartošáka zrovna přetlak. „Bart je zatím na volné noze. Pokud nic vhodného nesežene, můžeme se k tomu vrátit,“ nevyloučil Grygera operativní domluvu se zkušeným levým bekem či halvem. Naopak návrat stopera Ondřeje Bača, jemuž Zlín rovněž neprodloužil kontrakt, není příliš pravděpodobný. „Ještě se sejdeme s jeho agentem,“ informoval generální manažer.

Páníkova parta se v pátek po čtrnáctidenním volnu vrátila do tréninku na poslední dva duely Skupiny o záchranu s Karvinou (čtvrtek) a Olomoucí (neděle). Záchranu už má tým jistou, takže dojde k protočení sestavy. Po odchodu pěti hráčů však není moc na výběr, na hřišti by se měli objevit všichni zdraví hráči s platnou smlouvou. Borci, vracející se z hostování, nastoupit nemůžou. Jde například o útočníky Pavla Vyhnala (Teplice) a Patrika Slaměnu (Prostějov).

Delší letní volno mají hráči vyčerpané, po pauze kvůli koronaviru v Karviné už se do startu nové sezony víceméně nezastaví. Na oraz budou dostávat maximálně den, dva, dle situace. Jinak se pojede plynule a bez zahraničního soustředění. Na to letos není čas a ve vzduchu stále visí pekelná nejistota kolem viru COVID-19. Nikdo nehodlá riskovat problémy. „Možná jen uděláme výjezd na tři čtyři dny,“ poznamenal Grygera.

Pokud by klapl Reiterův příchod, nemělo by zůstat jen u něj. Klub má vytipované ještě jiné hráče, jenže jednání se pořádně rozběhnou, až dlouhá sezona konečně skončí. Žádnou výraznější obměnu kádru, který získal klid až po návratu kouče Páníka, nečekejte. „Už od zimy se kádr formoval,“ uvedl manažer a druhý muž zlínského fotbalu.

Grygera se v pátek při ligovém grémiu o podobě dohrávky tohoto ročníku a podobě nového zdržel hlasování. Proč? Nezamlouvalo se mu, že najednou prošla varianta s osmnácti účastníky nejvyšší soutěže. Tento návrh dával zástupce Fastavu do placu už o tři měsíce dříve. Tehdy bylo řečeno, že jde o nepřijatelné řešení. Najednou bylo vše jinak.

To se Grygerovi nelíbilo, proto ruku nezvedl. „My počet osmnáct týmů podporujeme i do budoucna,“ sdělil. Schválené zužování na šestnáctku podle něj není nezbytně nutné. Přeje si, aby se tato debata ještě otevřela. Do další sezony však platí, že dolů půjdou hned tři celky a z FNL nahoru jeden. S tím už aktivita Zlína téměř jistě nic nesvede.

