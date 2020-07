Boleslav vábí trojici ze Sparty. Nabídka na Budínského není na obzoru | iSport.cz

Boleslav vyhrála v tomhle ročníku FORTUNA:LIGY prostřední skupinu o Evropu, ale v kvalifikačním zápase o místo ve druhém předkole Evropské ligy padla v Liberci 0:2. „Mužstvo musí být silnější, početnější a kvalitnější,“ pravil pak trenér týmu z města škodovek Jozef Weber. Posily hledá mimo jiné na Letné.

První jméno? Ondřej Zahustel . Devětadvacetiletý krajní obránce v Boleslavi vyrostl, vrátil by se tak do dobře známého prostředí, z nějž se před čtyřmi a půl lety odrazil do Sparty. Zájem o něj deklaroval i Jablonec, ale zdá se, že blíž má nyní do středočeského klubu. Jelikož v minulosti hrál na křídelní pozici, mohl by být případně využitelný i tam.

Pak je tu Václav Drchal, o něj Boleslav bojuje s více kluby, interes o blonďatého útočníka lze registrovat napříč celou ligou. Středočeši ale nemají špatnou pozici. V útoku by mohl doplnit Jiřího Klímu, Weber by tak mohl vsadit na model jako v dobách, kdy měl v kádru Nikolaje Komličenka a Murise Mešanoviče. Tedy na spolupráci vytáhlého a běhavého forvarda. Drchal se na jaře vrátil do hry po zranění kolena, naskočil ale jen do tří ligových zápasů.

Boleslav hledá i posilu do středu hřiště, a to přesto, že je na dobré cestě setrvání Dominika Janoška, který by tu měl prodloužit hostování z Plzně. Přibýt k němu by mohl Filip Havelka, dvaadvacetiletý středopolař hostoval v právě končící sezoně v Českých Budějovicích a vstřelil jednu branku. Víc možností by se Weberovi šiklo i proto, že na marodce zůstává s poraněnou achilovkou špílmachr Marek Matějovský.

Vůdčí roli po něm převzal Lukáš Budínský, který tým na jaře táhl. 28letý kreativní záložník dal v sezoně nakonec třináct gólů a připsal si pět asistencí. Jeho výkony logicky poutají pozornost, ale konkrétní nabídka se zatím nerýsuje. Boleslav není pod tlakem, aby ho prodávala. Následující týdny ukážou další vývoj.

Bilance ve FORTUNA:LIZE v sezoně 2019/2020 Ondřej Zahustel (29) Václav Drchal (20) Filip Havelka (22) Sparta, Slovácko Sparta České Budějovice Zápasy: 7 Góly: 1 Zápasy: 3 Góly: 0 Zápasy: 25 Góly: 1