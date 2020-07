Budějovický šéf Vozábal: Údajný rozpad týmu? Nehroutím se z toho | iSport.cz

Další báječná sezona, nebo stagnace? Českobudějovické Dynamo stojí na křižovatce: po roce snů vyhlíží po loňském návratu do FORTUNA:LIGY druhou sezonu mezi elitou. „Že druhý rok bývá těžší než první? Říká se to, ale chceme tomu předejít,“ ujišťuje budějovický šéf Martin Vozábal. Na startu letní přípravy promluvil o kolotoči změn v týmu, o novém generálním partnerovi či o brankáři Jaroslavu Drobném, jenž ve čtyřiceti letech prodloužil smlouvu.

Co jste řekl hráčům v kabině před prvním tréninkem letní přípravy?

„Bylo toho víc. Mluvil jsem o novém generálním partnerovi a možných změnách akcionářské struktury: hráčů se to přímo nedotkne, ale je potřeba, aby to věděli. Taky jsem zmínil letní změny v týmu, kterých nebylo málo. A cíle? Na ty je ještě brzy, bude fér o nich mluvit až týden před ligou. Každopádně budeme chtít sestavit tým, který bude schopný navázat na povedenou minulou sezonu.“

Tušíte, že druhá bude těžší než první?

„Říká se to, ale chceme tomu předejít. Třeba tím, že hodláme tým udržet pohromadě, co to jde. V novinách proběhlo, že jsme se rozpadli, odešlo nám devět hráčů. Ale zatím bych se z toho nehroutil, protože ze základu skončili jen Tomáš Sivok s Ivanem Schranzem. Některé kluby teprve budou řešit změny v týmu od začátku, protože jim v neděli skončí sezona. My jsme v příjemnější pozici.“

Abychom nezamluvili ty odchody: co třeba mladí záložníci Pavel Šulc s Filipem Havelkou, kteří se vrátili z hostování do Plzně a Sparty?

„U nich se nedá úplně vyloučit, že se ještě vrátí. I kdyby přišli na poslední chvíli, je u nich výhoda, že znají prostředí i trenéra. Když to přeženu, nebyl by problém, kdyby se vrátili třeba dva dny před ligou. Do obrany řešíme ještě jednoho hráče a jednáme o dalších na křídla. Taky potřebujeme ještě jednoho útočníka. Otazníků je pořád hodně, ale postupem času to začne krystalizovat.“

Čistě teoreticky, hrozí ještě nějaké odchody?

„Je jasné, že někteří naši hráči se zviditelnili, ale zatím to bylo jen v rovině dotazů. Konkrétní nabídka dosud na nikoho nepřišla. I ve fotbale platí, že cokoliv je na prodej, ale v první řadě musíme umět potenciální odchody nahradit. Že někdo z kádru odejde proto, že se tam před sezonou nevejde? I tahle varianta může nastat.“

Bylo těžké přemluvit brankáře Jaroslava Drobného, aby v Dynamu pokračoval?

„Náš nový generální partner si přál, abychom Jardu udrželi, ale pro nás by to byla priorita i tak. Jarda je hráč, kterému jsme museli splnit jeho podmínky, ale on nám to sportovně naprosto vrací. Má svoji hodnotu, ovšem je to úměrné tomu, že je pro nás klíčovou postavou.“

Může si Dynamo na přestupovém trhu dovolit víc i díky novému generálnímu partnerovi, síti autobazarů Autodraft?

„Určitě. Troufnu si tvrdit, že už v poslední sezoně byl v Dynamu nejlepší servis pro hráče za sedm let, co jsem tady. I z hlediska platů jsme se posunuli jinam, než bylo zvykem, a proto si můžeme dovolit jednat o nějakých hráčích. Pochopili jsme, že první liga je o jiných penězích, a navíc jsme teď získali nového partnera. Problém je, že trh je trochu přebraný: ligu bude hrát osmnáct týmů a je otázka, jestli si v takovém počtu každý něco najde. Kluby jsou ochotné zaplatit, koronavir nekoronavir, jenže momentálně není moc za co platit.“

Mimochodem, jaký dojem na vás dělá Karel Kovář, majitel Autodraftu?

„Mluvil jsem s ním třikrát. Zajímá se o fotbal a logicky si chtěl projít ekonomiku klubu. Řešili jsme připravenost stadionu na ligu, celkový marketing klubu, fanoušky, catering… Jestli tady máme mít hráče X nebo Y, to jsme zatím neprobírali.“

Jak to vypadá s očekávaným navýšením rozpočtu z nynějších 45 milionů korun?

„Zatím ještě nejsme u konce, ale bavíme se o deseti milionech, možná i víc. Liga nám skončila teprve před třemi týdny, s partnery pořád ještě pracujeme. Proto zatím neznáme přesná čísla.“

Hraje v tom roli i koronavirová krize a její předpokládané následky?

„Je jasné, že jsme přišli třeba o příjmy ze vstupného. Taky nám to vzdal jeden důležitější partner, ale nikdo jiný ne. Naopak se objevili tři čtyři finančně zásadnější, kteří se k nám hlásí.“

