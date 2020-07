Expert Palička: Tettehův přístup je nedostatečný. Když ho vidíte zblízka... | iSport.cz

Takhle zprudka?

„Podívejte, celou svou trenérskou kariéru jsem se kromě toho, jak to hráč umí s míčem, zabýval i osobnostními vlastnostmi kluků, jejich mentalitou, charakterem. Co na Tettehovi zkrátka nevidím, je týmové pojetí, nepracuje pro ostatní, jeho přístup je nedostatečný, což si uvědomíte ve chvíli, kdy ho zabírá zblízka kamera a je vidět, že má snad nadváhu.“

Logicky se tu ale nabízí dvě strany. První, kdy hráč očividně „netahá“, ale druhá, že má velký potenciál, který třeba jednou naplní...

„Rozumím vám a je to tak. Ale klíčová otázka tu je, zda se Sparta bez něj obejde. A já říkám, že jsem o tom přesvědčený.“

Podle vás má tedy dost jiných hráčů do útoku.

„Rozhodně. Adam Hložek, ještě mladší Adam Karabec, z hostování se vracejí Lukáš Juliš a Matěj Pulkrab a je tu i velmi zkušený Libor Kozák, v němž naopak toho týmového ducha a ochotu makat vidím jednoznačně. Vždycky si budu pamatovat slova velmi úspěšného trenéra Guuse Hiddinka, který jednou prohlásil, že ho nezajímá jen to, co umí hráč s míčem, ale právě i ta mentalita. Tenhle přístup k fotbalu funguje, lidi se na sebe musí navzájem spolehnout, pořádně makat.“

Na Tetteha, který sice v jednom zápase proti Slavii udělal dvě skvělé akce, z nichž dal dva góly, jeden tedy neuznaný, to nejde?

„Znovu říkám, že se hráč jednou takhle ukáže, to je málo, i když to vypadá krásně. Zápas je vrcholem týdne, ale trenér ho vidí každý den na tréninku a dovede odhadnout nejlíp, jestli má smysl s takovým hráčem pracovat dál, nebo ne.“

Teď už to došlo do bodu, kdy nešlo dělat nic jiného, než nad Tettehem zlomit hůl?

„Víte, já bych rozhodně řekl, že to není ani náhodou řešení ze dne na den. Že to Sparta s Tettehem zkoušela dost dlouho a celé to byl nějaký proces, vývoj vztahu hráč-klub. Tohle je určitě až to poslední, nebo spíš předposlední řešení.“

Před prodejem?

„Je vůbec otázka, jestli z toho očekávat nějaký velký příjem. Upřímně si myslím, že celkově je asi zbytečná snaha takového hráče dál nechávat v kádru, pokud je to nastavené takhle.“

Rozumíte vůbec z vlastní zkušenosti hráčům, kteří takhle zahálí?

„Vůbec. Trenér se s tím samozřejmě za svou kariéru občas potká a musí si to v sobě dobře vysvětlit, rozhodnout se. Pro Tetteha mluví jeho rychlost, ta je v dnešním fotbale klíčová, ale k čemu mu to vlastně většinou je, když nemá jiné osobnostní vlastnosti, díky nimž by svůj potenciál mohl víc rozvíjet? Cíl trenéra by měl vždycky být, dostat ze svých svěřenců úplné maximum, tedy sto procent. To se téměř nikdy nepodaří, ale měli byste se o to společně s hráči určitě aspoň neustále pokoušet. V tomhle případě se to u Tetteha asi neděje.“

