Tetteh ve Spartě stagnuje. Na přetřes přichází možný odchod z Letné | iSport.cz

Přicházel s pověstí generačního talentu. Sparta měla být klubem, kde to po slibném rozjezdu v Bohemians rozbalí naplno. Benjamin Tetteh (23) během prvního podzimu v rudém oslnil, od té doby to s ním ale jde od desíti k pěti. V poslední sezoně zvládl pouze sedm ligových tref. Podle informací deníku Sport tak Letenští vůbec poprvé začínají pracovat s myšlenkou, že by kývli na hráčův odchod. Ovšem jen v případě adekvátní nabídky. Žádná taková na stole ale neleží. Zatím...

Kdyby mělo vedení Sparty možnost položit jedinou otázku kouzelnému džinovi, velmi pravděpodobně by to byla tahle: Co máme udělat, abychom z Benjamina Tetteha vymlátili jeho (nesporný) potenciál?

Pražané si s tím lámou hlavu už druhým rokem. Zkoušejí, vymýšlejí. Zatím ale spolehlivě, a především dlouhodobě, nefunguje nic. V klubu se měnili trenéři, spoluhráči, koncepce. Tetteh si ale pořád jede to svoje. Člověk tak nějak tuší, že v něm dřímá něco opravdu velkolepého, zároveň má ale stále víc pochybností, zda to třiadvacetiletý útočník ze sebe vůbec někdy dostane.

Do tohoto bodu podle všeho dospěla i Sparta. Podle informací deníku Sport totiž vůbec poprvé připouští myšlenku, že by s ghanským útočníkem zpřetrhala vazby. To, co bylo dosud nemyslitelné, se může stát realitou.

Byť v předchozích přestupových obdobích na Tetteha konkrétní nabídky nechodily, určitý zájem o něj avizovalo více klubů.