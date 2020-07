Liga byla ukončena bez určení pořadí. Titul i místa pro Evropu platí | iSport.cz

Do Edenu vyrazili hasiči, požár se ale podařilo zpacifikovat ještě před jejich příjezdem • Martin Sekanina (Blesk)

Sezona nejvyšší soutěže, kterou prodloužila koronavirová přestávka, zůstala nedohraná poprvé v historii. Její dokončení znemožnil výskyt nemoci COVID-19 v Opavě, která musela na dva týdny do karantény. Ročník by se tak nestihl dokončit do 2. srpna, který byl nejzazším termínem.

„Po celou dobu koronavirové krize jsme dělali maximum pro dohrání soutěží na trávníku sportovní cestou. Po nařízení karantény na opavský klub už bohužel není možné aktuální sezonu dokončit tak, abychom stihli termín, který si kluby samy stanovily jako nejzazší datum pro řádné dokončení,“ okomentoval rozhodnutí Ligového výboru jeho předseda Dušan Svoboda.

Kvůli nedohrání soutěže skončí sezona bez určení konečného pořadí. Pražské Slavii ale obhajoba titulu zůstane a nic se nemění ani na tom, že spolu s mistrem prošly do evropských pohárů Plzeň, Sparta, Jablonec a Liberec.

„Z pohledu řádů nebyla jiná volba a přestože nám chybí odehrát pouze šest zápasů, nemůžeme ve FORTUNA:LIZE uznat konečné pořadí. Již s předstihem jsme ale na tuto situaci byli připraveni a ty nejzásadnější parametry můžeme určit. Pohároví účastníci jsou dáni konečným pořadím skupiny o titul a mistrovský titul připadne logicky Slavii,“ řekl Dušan Svoboda.

LFA také po konzultaci s Komisí pro historiky a statistiky rozhodla, že:

- Konečná tabulka F:L 2019/20 je navždy bez určení umístění týmů

- Mistrovský titul je připsán klubu SK Slavia Praha i jejím hráčům, jako tomu bylo v minulých sezonách

- Nejlepší střelce byli vyhlášeni - s rovností po 14 brankách se jimi letos stali Libor Kozák a Petar Musa

- Týmům se připisují výsledky dosažené na hřišti do historických tabulek a statistik

- Hráčům se evidují jejich výkony jako vstřelené branky a jiné statistické údaje do jejich osobních kariérních statistik

Z druhé ligy do nejvyšší soutěže postoupily vítězné Pardubice a druhá Zbrojovka Brno, třetí Dukla Praha mezi elitu neprošla. Už v minulém týdnu kluby na grémiu odsouhlasily zrušení baráže. Příští sezonu první ligy bude hrát poprvé v samostatné historii 18 týmů. Zrušena byla nadstavba a přímo sestoupí tři celky.

