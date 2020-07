Dočkal o změnách ve Spartě: Nejistotu necítím. Vrátil se ke zranění achillovky | iSport.cz

Jen 16 dní uběhlo od zápasu se Slavií, kterým Sparta pro sebe uzavřela uplynulou sezonu, a Letenští odstartovali přípravu na nový ročník.

Nechyběl u toho záložník Bořek Dočkal, kterého čeká v součtu již sedmá sezona v rudém dresu. „Už dřív jsem si na sobě vyzkoušel, že takových deset dní potřebuji, abych si od fotbalu odpočinul a znovu se na něj těšil. Myslím, že to bylo dostačující k nabrání jak fyzických, tak psychických sil. Vyčistit si hlavu je někdy ještě důležitější, než fyzický stav,“ řekl ke krátké pauze kapitán Sparty pro klubový web.

Rudou partu nyní čeká fyzický dril. „Poslední dobou bylo zápasů tolik, že za ty dva týdny dovolené se nedalo nic ztratit, takže by s nabíráním kondice, které nás teď čeká, neměl být žádný problém,“ předpokládá zkušený záložník.

Dočkal se do Sparty vrátil v únoru loňského roku, ale vzápětí se zranil. Kvůli problémům s achillovkou stihl odehrát pouhé tři zápasy. V květnu poté musel na operaci a začátkem července došlo na druhý operační zákrok. Vleklé zranění nakonec pustilo Dočkala do zápasu až v lednu 2020, kdy odehrál poločas přípravného utkání proti Ústí nad Labem (1:0).

Postupně se dal do kupy a kromě dvou střetnutí (Zlín, Jablonec) zasáhl do všech ligových utkání ve zbytku sezony. Zvládl i rychlý sled zápasů po restartu ligy.

„Ještě, než přišla pauza, tak teprve poslední dva zápasy (proti Baníku v MOL Cupu a na Slavii v lize) jsem konečně cítil, že moje tělo funguje tak, jak má. Dokázal jsem po zápase během dvou dnů kompletně zregenerovat, připravit se na další a absolvovat kompletní týdenní tréninkový proces,“ uvedl Dočkal s tím, že ho kvůli tomu mrzelo pozastavení soutěže kvůli koronaviru.

Do té doby to ale nebylo ideální. „Dá se říct, že během celé zimní přípravy jsem s tím měl pořád značné problémy. Kotník mi otékal a celkově to byl pro mě spíš boj než radost z fotbalu. Potom při lize už to bylo při zápasech v pohodě, ale po nich to ještě pořád nebylo ono a omezovalo mě to hlavně v tréninku, kdy třeba tři dny po zápase jsem měl nějaké drobné potíže a nemohl naplno trénovat,“ zavzpomínal.

Právě Dočkal patří jednoznačně k hlavním postavám sparťanské kabiny. Ta před novou sezonou prochází ale velkými změnami. V klubu skončilo několik hráčů, kterým vypršely kontrakty.

„Ač ta přestavba může působit dost razantně, minimálně, co se týká počtu, tak necítím takovou nejistotu, která tady byla například před třemi lety, kdy naráz přišlo do týmu deset nových lidí. Teď mám pocit, že všichni, co ve Spartě jsme, víme navzájem, co od sebe očekávat. Během jara se tady utvořilo jádro týmu, ustálila se sestava, která byla úspěšná a vytvořila pevné základy. Pokud ty základy budou držet, na určitých postech se kádr povede zkvalitnit, vytvořit větší konkurenci, tak to vnímám směrem k nové sezoně pozitivně,“ konstatoval Dočkal.

