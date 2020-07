Beran podepsal ve Slavii. Jede na soustředění, hostování v Liberci se řeší | iSport.cz

Michal Beran během modelového zápasu reprezentace do jednadvaceti let • FAČR

Michal Beran přestoupil do Slavie • www.slavia.cz

Fotbalová Slavia získala po Janu Kuchtovi a Ondřeji Karafiátovi i třetí letní posilu z Liberce. Do Edenu zamířil ze Slovanu také záložník Michal Beran, který s úřadujícím ligovým mistrem podepsal smlouvu do června 2024. Finální formu přestupu dosud oba kluby dolaďují, na podzim by devatenáctiletý talent ještě mohl zůstat v Liberci na hostování.