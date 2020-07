Lvíčata jsou zase spolu. Kemp nám před kvalifikací pomůže, věří trenér | iSport.cz

Čeští fotbalisté do jednadvaceti let vybojovali první vítězství pod koučem Karlem Krejčím • Twitter/Česká fotbalová reprezentace

Přes osm měsíců. Tak dlouho se nesešla reprezentační jednadvacítka. Dlouhý půst skončil, od čtvrtka do soboty mají mladí Češi netradiční kemp na jejich obvyklé základně na kraji Prahy a trénují v Kunicích. Hlavní cíl? Být po čase znovu pohromadě a poznat nováčky v čele se slávistickým stoperem Davidem Zimou či libereckým záložníkem Michalem Beranem. „Snad se co nejlépe nachystáme na druhou polovinu kvalifikace o EURO,“ doufá trenér Karel Krejčí. Jeho tým je po pěti zápasech z deseti neporažený a vede svoji skupinu.

Ulevilo se vám, že jste se po dlouhé době znovu sešli?

„Tenhle kemp jsem měl v hlavě delší dobu – a v současné situaci ho nebylo jednoduché prosadit. Tři dny momentálně představují maximum únosné pro všechny strany. Děkuju vedení svazu i klubům, že nám umožnily vzít si jejich hráče i mimo oficiální reprezentační termín. Že nejsme kompletní? Někteří kluci mají zdravotní problémy a dalším už začínají přípravy, navíc třeba Plzeň a Sparta se chystají na předkola pohárů. Michal Sadílek má v Eindhovenu nového trenéra a brankáři Martinovi Jedličkovi začne slovenská liga už osmého srpna. Ovšem tyhle dva nemusíme zkoušet.“

Místo nich jste povolal řadu nováčků. Co si od nich slibujete?

„Že poznáme nové tváře. Příležitost dostávají kluci, kteří na sebe upozornili po restartu ligy. Můžeme se vzájemně poznat a odprezentovat jim naši filozofii. Je fajn, že můžeme mít na kempu slávisty Markoviče, Zimu, Hellebranda, libereckého Berana, sparťana Karabce… Oproti předchozí jednadvacítce máme řadu kluků, kteří pravidelně hrají. Věřím, že nám před pokračováním kvalifikace ještě zamotají hlavu.“

Takže vás ani nemrzí, že tentokrát musíte oželet sparťany Adama Hložka s Ladislavem Krejčím či plzeňského Pavla Buchu, obvyklé hráče vaší základní sestavy?

„V klubech mají pevnou pozici a navíc to jsou kluci, o kterých se určitě bude mluvit směrem k áčku. Nedá se nic dělat, trenér jednadvacítky s tím musí počítat. Přišla doba, kdy se musíme dívat i na jejich potenciální nástupce. Naštěstí máme z čeho vybírat: vytvoří nám to větší konkurenci, nikdo nebude mít nic jistého.“

Už vyhlížíte druhou polovinu kvalifikace na EURO, která by měla začít zkraje září?

„Doufám, že se to odehraje, i když asi budou jiné podmínky než předtím. Na stadionech nejspíš nebude moc diváků a taky nás čeká hodně cestování, čtyři z pěti zápasů máme venku. Týmu věřím: u mladých kluků je to každý měsíc jinak, ale soudržnost je u nás na vysoké úrovni. Nečeká nás nic jednoduchého, přesto věřím, že budeme do posledního kola hrát o postup.“