Kangovy NEJ momenty ve Spartě: Ukradená penalta i pivo po Jablonci | iSport.cz

Dva a půl roku. Dohromady 81 zápasů, 31 branek, 16 asistencí. Guélor Kanga zanechal ve Spartě extrémně výraznou stopu, možná nejsilnější ze všech hráčů za poslední roky. Fanoušky napříč ligou bavil nejen svými nezpochybnitelnými dovednostmi, ale taky řadou excesů a výstředností. Podívejte se na to vůbec nejzajímavější, co gabonský reprezentant v rudém dresu předvedl.

Červenec 2018: Bučení, potom pivo

Ještě jsme v době, kdy by gabonský reprezentant s fanoušky Sparty na kordy. Vyvrcholilo to v utkání v Jablonci, vůbec prvním ligovým po odvolání Pavla Hapala. Kanga v úvodu druhého poločasu vstřelil gól na 1:0, následně se rozběhl přes celé hřiště před sektor hostujících příznivců. Ti ho zahrnuli hromovým bučením, při vstupu do autobusu na něj navíc házeli kelímky s pivem. „Pro klub to určitě je téma, na jeho vztahu s fanoušky budeme pracovat,“ prohlásil tehdy ředitel komunikace Ondřej Kasík.