Limberského nenahradil! Hloušek pomůže klubu, který zkrachoval | iSport.cz

Pavel Bucha, Adam Hloušek, Jean-David Beauguel a Tomáš Hořava slaví jednu z branek do sokolovské sítě • Pavel Mazáč (Sport)

Měl tlačit na Davida Limberského, ale to se mu zatím vůbec nedaří. Adam Hloušek sice udivuje běžeckými kvalitami, tedy rychlostí i vytrvalostí, ale pokud jde o podporu ofenzivy, ukázal zatím hodně málo • Pavel Mazáč (Sport)

Někdejší reprezentant hlásí návrat do Německa. A dokonce do klubu, kde v minulosti již působil. Adam Hloušek podepsal roční kontrakt s opcí s třetiligovým Kaiserslauternem, který zkraje června kvůli obřím dluhům vyhlásil bankrot. V pondělí se bude hlásit v novém působišti, kde v minulosti zanechala silnou stopu řada českých fotbalistů. Ceněný univerzál opouští Plzeň už po první sezoně. Měl tlačit na Davida Limberského a postupem času jeho roli převzít. K tomu už nikdy nedojde…

Už v průběhu dohrávané minulé sezony FORTUNA:LIGY bylo jasné, že pozice Adama Hlouška v plzeňském soukolí je nejistá, rozkývaná, prostě ve velkém ohrožení. Fotbalista s osmi starty za českou reprezentaci se během dvanácti měsíců nedokázal nastálo propracovat do základní sestavy stříbrného celku soutěže. V plánu Viktorie, kterou tehdy vedl trenér Pavel Vrba, měl Hloušek fungovat jako alternativa za stárnoucího Davida Limberského, jemuž navíc letos v létě končila smlouva. A posléze klubovou ikonu nahradit.

Záměr se nezdařil. Hloušek vzhledem ke své univerzálnosti spíš vyplňoval díry v sestavě, stabilní pozici si nenašel. Po zimním příchodu slovenského trenérského štábu v čele s Adrianem Guľou nastoupil do tří ligových utkání, v nichž celkově odehrál pouhých šestaosmdesát minut. Bylo jisté, že budoucnost spojená s Plzní je nemožná. Byť měl Hloušek s klubem kontrakt až do června 2022, dostal svolení hledat si jiné angažmá.

To našel. V Německu. „Adamovi se plzeňské angažmá sportovně nevydařilo, nedostal tolik prostoru. To je ale minulost. Podepsal smlouvu s Kaiserslauternem,“ prohlásil pro iSport.cz Pavel Paska, hráčův agent ze společnosti ISM.

Úpis zní na jeden rok s opcí. Hloušek míří třetiligového týmu, který v předchozí sezoně skončil na desátém místě tabulky. „Kaiserslautern získal nového hlavního partnera, v nastávající sezoně se chtějí vrátit zpátky do druhé nejvyšší soutěže, a Adam jim má v tomto snažení pomoct. Pro všechny strany je to ideální varianta,“ tvrdí Paska.

Jednatřicetiletý hráč se do K´Lauternu vrací po devíti letech. Během jara 2011, kdy byl v klubu na hostování z Jablonce, odehrál třináct utkání a vstřelil jeden gól. To ale byli „Rudí ďáblové“ v úplně v jiné situaci, v mnohem komfortnější. Tehdy působili v bundeslize, nyní jsou uklizení ve třetí lize. Ke všemu po červnovém vyhlášení bankrotu. Dluhy přesáhly hranici čtyřiadvaceti milionů eur (630 milionů korun), situace už byla neudržitelná. Přesto během pár týdnů získal tradiční německý klub klíčového sponzora a do budoucnosti hledí s mírným optimismem.

Silnou stopu zanechali v Kaiserslauternu čeští fotbalisté. Obrovské jméno si zde vybudovali především Miroslav Kadlec (1990-98) a Pavel Kuka (1994-98), v ročníku 1997/98 získali s klubem mistrovský titul. U fantastického triumfu tehdejšího nováčka byl též Petr Kouba. Dále zde působili Horst Siegl, Petr Gabriel, Vratislav Lokvenc, Jiří Bílek, Jan Morávek a Jan Šimůnek.