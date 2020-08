iSport podcast: Zesměšnil Kolář soupeře? A co se děje s Plzní?

V celé audio části iSport podcastu dojde i na Plzeň, která neprožívá zrovna snový vstup do sezony. Byl její debakl v Liberci vyústěním smolného vyřazení z předkola Ligy mistrů, či mají na západě Čech zaděláno na hlubší problémy? „Zatímco dříve jsme měli jistotu, že si Plzeň poradí s určitou kategorií soupeřů a může se pak v Lize mistrů měřit s top značkami, teď už tuto jistotu nemáme. Její mezinárodní konkurenceschopnost se vytrácí. Aktuálně bych si na ní nevsadil, ačkoli přeji každému českému klubu, aby se do Evropy dostal,“ komentuje Štěpán Filípek.

A dodává: „Jsem až šokován tím, jak zkušený stoper Jakub Brabec řeší určité situace. Propadne za něj míč, možná si v té chvíli nerozumí s brankářem, nechá za sebe naběhnout protihráče. V Liberci dvakrát před inkasovaným gólem přišel o míč, to není možné.”

Experti Sportu se následně zabývají odchodem Jana Nezmara ze Slavie. Jak tento krok sešívané ovlivní, a kam v budoucnu úspěšný funkcionář zamíří?

0:00 Bylo namístě, aby brankář Ondřej Kolář penaltou pokořil Příbram?

10:35 Nafouklý kádr Slavie: riziko pro posily, které se nemusí vejít do sestavy

23:06 Připraví Slavii vůbec domácí soutěž na těžké evropské zápasy?

27:33 Ospalý plzeňský vstup do sezony: co se s Viktoriány děje?

45:50 Nezmarovo odcházení ze Slavie: okolnosti jeho odchodu

