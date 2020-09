INSIDER: Plzni chybí střelci Slavie či Sparty, říká Pivarník. Co Krmenčík?

Dobře ví, jaké to je zkusit změnit fotbalovou Plzeň. Ať už co do hráčského kádru, nebo stylu hry. Roman Pivarník se o to v sezoně 2016/17 pokusil – a po 22. kole byl navzdory prvnímu místu v tabulce odvolán. Co říká nynějšímu stavu Viktorie, kterou ve frapantní situaci nachytal ve druhém kole nejvyšší soutěže Liberec (4:1)? „Otázkou je typologie hráčů. Ti slávističtí jsou evropskému fotbalu blíž,“ srovnává s tuzemským lídrem v dalším díle videopořadu Ligový insider.