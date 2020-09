Baník v Kroměříži představil trumf: novic Tetour se blýskl hattrickem!

Byla to sice jen příprava proti třetiligovému týmu uprostřed týdne, přesto je čistý hattrick za patnáct minut raritou. Daniel Tetour, posila Baníku z Dukly, to předvedl ve středu v Kroměříži, kde Ostravští díky němu zvítězili 3:0 a trochu si zvedli sebevědomí po nepovedeném začátku sezony. „Určitě to Tetymu pomůže v adaptaci,“ těšilo trenéra Luboše Kozla.

Baník v Kroměříži? Vzhledem k bydlišti majitele Václava Brabce na Hané nic neobvyklého. Přes sedm stovek diváků (včetně třeba generálního manažera Zlína Zdeňka Grygery) si udělalo příjemné odpoledne a za hezkého počasí mrklo na souboj místní Slavie s prvoligistou.

Výsledek 0:3 fanoušky nepřekvapil, zato průběh ano. Zejména start.

5. minuta: nepříjemnou hlavičku Romana Potočného vyráží domácí brankář před sebe, kde míč zblízka pohodlně doklepává do sítě Daniel Tetour.

11. minuta: Tetour si tentokrát nachází sám krásný centr z pravé strany a nekompromisní hlavičkou k tyči zvyšuje vedení.

20. minuta: Muhamed Tijani sklepává balon na šestnáctku, Tetour se do něj tvrdě opírá a kompletuje čistý hattrick!

„Za tři góly jsem rád, něco takového si fakt nepamatuju, protože já jich moc nedávám. Byl jsem maximálně efektivní, šťastný hattrick,“ usmívala se posila z Dukly. „A ta moje hlavička? Jsem hodně špatný hlavičkář, ale nějaké góly hlavou jsem dal překvapivě už i v lize.“

Ve 23. minutě mohl dokonce přidat i čtvrtou trefu, ale pěkný oblouček mu z brankové čáry vykopl kroměřížský stoper.

„Trochu mi to pomůže v sebevědomí, ale zakládám si hlavně na tom, že já sám musím cítit, že hraju dobře. Góly jsou třešnička,“ popisoval střední záložník, jenž se postavil vedle Adama Jánoše.

A klapalo to. Baník se do soupeře okamžitě zakousnul a nápaditými kombinacemi se dostával do koncovky, z čehož profitoval právě Tetour. Pěkné pasy do vápna posílala hlavně dvojice zkušených beků, tedy Martin Fillo s Jiřím Fleišmanem.

„Měli jsme dobrý začátek, pak jsme asi trochu polevili, navíc jsme byli unavení, protože jsme včera měli těžší tréninky,“ prozradil 26letý fotbalista, jenž si ligovou premiéru v ostravském dresu odbyl už v pátek, kdy doma proti Českým Budějovicím nastoupil na závěrečnou půlhodinu a nahrával Ondřeji Chvějovi na vyrovnávací branku na 2:2.

Že by byl příští sobotu v ostrém duelu v Jablonci už v základní sestavě? Hodně pravděpodobná varianta.

„Snažím se, trénuju, zdraví zatím drží. Kvůli zvláštnímu průběhu minulé sezony se ani nevědělo, kdy a kde budu pokračovat, navíc jsem měl lehké zranění, takže jsem dlouho nehrál. Teď už snad budu připravený naskočit,“ hlásí natěšeně.

Pochvalu si Tetour vysloužil také od kouče Luboše Kozla: „Ani já nepamatuju, že by někdy dal tři góly, ale zaplaťpánbůh za to. Dobře se tam dostával z druhé vlny a vše vyřešil, jak měl. Umí to.“

Taky ho hattrick, byť v přáteláku, bude v součtu s kapitánskou páskou stát pořádně tučný příspěvek do týmové kasy...

Druhá půle nicméně trenéra nepotěšila, protože zcela odlišná jedenáctka už se gólově neprosadila. Mohla za to špatná nabídka, pomalá přípravná fáze, laciné ztráty i nepřímočarost křídelníků. Když už se Slezané do šance dostali, zakončovali nedůrazně nebo nepřesně.

„V prvním poločase to byl velmi slušný výkon podpořený třemi brankami, brzy bylo rozhodnuto. Druhá skupina už byla horší,“ uznal Kozel.