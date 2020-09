Otázky a odpovědi ke kauze Sparta vs. Hašek: může zvolit i šokující únik

„Fotbalový soud“ v pátek ráno začal rozplétat ostře sledovaný spor mezi Spartou a Martinem Haškem. Nabízíme odpovědi na tři zásadní otázky, jak může jednání dopadnout - jednou z možností je i poměrně překvapivý zvrat, kdy by Martin Hašek zrušil své členství ve FAČR, čímž by se vyvázal z dosahu rozhodců, zároveň by ale spálil veškeré mosty ve vztahu k českému fotbalu…

Může se některá ze stran po rozhodnutí v první instanci odvolat?

Samozřejmě. A velmi pravděpodobně to taky udělá. Po prvním odvolání by se spor vrátil zpět k rozhodcům Fotbalové asociace České republiky. Byl by však ustanovený nový senát, který by měl šest členů. Pokud by ani po jeho verdiktu nepanovala obecná spokojenost, může se kauza po dalším odvolání přesunout až k mezinárodnímu tribunálu CAS. To je podle všeho instituce, ke které by se nejraději dovolala právnička Markéta Vochoska Haindlová, která Haška zastupuje. Věří, že tam má největší šanci na úspěch.

Může stále dojít k dohodě mezi oběma stranami?

Teoreticky ano, klidně i v průběhu dnešního řízení. Není to však pravděpodobné už s ohledem na to, že podle informací Sportu došlo k poslednímu kontaktu mezi Tomášem Rosickým a Martinem Haškem 27. ledna... Je tu ale ještě jedna možnost, jak se rozhodcům vyhnout. Hráč by mohl případnému postihu předejít tím, že by zrušil členství ve FAČR. V tu chvíli by bylo řízení u ledu. Má to ale konsekvence: Hašek by nemohl podepsat smlouvu v žádném českém klubu, nemohl by nastoupit ani za národní tým. Ve vztahu k českému fotbalu by možná definitivně spálil všechny mosty.

Může některé z předchozích rozhodnutí naznačit směr verdiktu?

Pracovat můžeme s nedávným rozsudkem v případu Pavla Buchy. Ten odmítl podepsat novou smlouvu se Slavií, rovněž vypověděl kontrakt a obratem se dohodl na spolupráci s Viktorií Plzeň. Rozhodci následně hráči a jeho novému klubu vyměřili pokutu ve výši deseti milionů korun. Sešívaní se proti verdiktu odvolali, chtějí víc. Optika toho případu není pro Haška zrovna příznivá. Na rozdíl od Buchy totiž svou smlouvu se Spartou několikrát flagrantně porušil.