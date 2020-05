Kauza Bucha do Plzně se rozplétá: 10 milionů pro Slavii! Kluby se odvolají | iSport.cz

Byl to hotový poprask. Na jaře 2018 se rozjely hádky mezi Slavií a Pavlem Buchou. Tehdy dvacetiletý záložník odmítal prodloužit v Edenu smlouvu, rozcházet se s klubem měl například ohledně výše výstupní klauzule.

Dopadlo to tak, že Bucha podal na Slavii jednostrannou výpověď, v červenci podepsal jako volný hráč s Viktorií Plzeň a celá záležitost šla na Fotbalovou asociaci České republiky ke tříčlennému sboru rozhodců.

Ti se v úterý usnesli na prvoinstančním verdiktu. Bucha a Viktoria Plzeň mají Slavii vyplatit přesně 9 796 000 korun, zároveň Rozhodčí senát přiznal „sešívaným“ nedostatek argumentů protistrany ohledně oprávněnosti výpovědi smlouvy.

Je ale pravděpodobné, že se oba kluby odvolají.

Viktoria proto, že by hráč po doběhnutí odvolací lhůty čelil zákazu činnosti od Etické komise. Odvolání by tuto hrozbu oddálilo do doby, než by proběhlo odvolací řízení. Rozhodně nepůjde o další dva roky se táhnoucí proces, rozhodnutí padne rychle, protože veškeré argumenty jsou už pohromadě.

A Slavia bude nejspíš požadovat vyšší kompenzaci než těch deset milionů korun.

Bucha po úprku z Edenu působil na podzim 2018 převážně v juniorce Viktorie Plzeň, v únoru 2019 si ale domluvil hostování v Mladé Boleslavi, které mu výkonnostně prospělo.

Tohle hostování si prodloužil i do tohoto ročníku, v Mladé Boleslavi během něj odehrál 24 soutěžních utkání a další sedm gólů.

Proto si ho v prosinci 2019 Západočeši stáhli. Nástupce Pavla Vrby, kouč Adrian Guľa, svěřil Buchovi na hřišti mnoho prostoru. Odehrál všechny čtyři jarní zápasy celé, Viktoria s ním získala plný počet dvanácti bodů a ve druhém utkání proti Příbrami nasázel 22letý záložník dokonce hattrick.

To mu ještě bylo do zpěvu. Spor se nicméně s velkou pravděpodobností kvůli odvolání obou klubů ještě protáhne.

