Paska strašil Baroše Spartou. Ve hře bylo angažmá v Řebíčkově Slavii

V Ostravě patří k největším modlám. Milan Baroš se v dobrém smyslu slova navždy vryl pod kůži fanouškům Baníku. Ti na něj nedají dopustit. Svým střeleckým umem, rychlostí a hbitostí udivoval i v nejrůznějších koutech Evropy – od Liverpoolu, s nímž vyhrál Ligu mistrů, po Galatasaray.

V tuzemsku si v pozdější fázi kariery kromě Baníku vyzkoušel také angažmá v Liberci a Mladé Boleslavi.

Ještě než v roce 2002 putoval do Liverpoolu, skloňoval se s jeho jménem přestup do Sparty, která dle slov tehdejšího majitele Baníku Alois Hadamczika měla nabízet 50 milionů korun.

„To byla Lojzova (Hadamczikova) hra. Pro mě a pro Milana, i když jsem v té době se Spartou silně spolupracoval, to nebyla varianta. Když už byl Milan někam směrovaný, tak ven. Jinam v Česku jít nechtěl. Na své roky to měl v hlavě srovnané, věděl, co chce,“ zavzpomínal Barošův agent Pavel Paska. A také to tak dopadlo – boj o Baroše vyhráli Reds.

Před sedmi lety, když se nejlepší střelec EURO 2004 vracel po zahraničních štacích do tuzemska, začala kolem něj Sparta větřit znovu.

Přišlo ale odmítnutí. „To byl jednoduché. Milan mi řekl: ‚To mi nemůžete udělat, já jdu do Ostravy.‘ Když mě zlobil, říkal jsem mu: ‚Zítra jsi na Letné!‘ Takhle jsem ho strašil. Dvakrát, mám dojem. A fungovalo to,“ smál se Paska, ale následně překlenul řeč do vážnější roviny: „Milan v Praze nemá žádný problém. Famózně se tam stará o rodinu, vozí kluka na Slavii.“

Jak hráčský agent prozradil, právě o červenobílých barvách s Barošem při jeho návratu uvažovali. „Je to pravda. Mluvil jsem s bývalým majitelem Alešem Řebíčkem. Milan chtěl kvůli rodině a dětem zůstat v Praze, nechtěl dojíždět,“ objasnil Paska, podle nějž by jeho spojení se Slavií veřejnost a fanoušci akceptovali. „Myslel si to i Milan. Lewandowski taky odešel z Dortmundu do Bayernu a život šel dál. A takových hráčů a přestupů bylo víc, to se srovná. Když fotbalista bude hrát famózně, všechno umlkne. To je nejdůležitější. Ale kdyby šel do Sparty a nevyšlo to, to by byl mazec,“ uvědomuje si.

Nakonec Baroš dres ani jednoho z pražských „S“ neoblékl. Po ukončení profesionální kariéry, poslední duel odehrál za Baník proti Plzni (0:0) 5. července 2020, pomáhá v I. A třídě rodným Viganticím.