Show ve Viganticích! Baroš se nedal bránit, vydechl soupeř. Bude hrát zase? | iSport.cz

2002. Přílet ze zlatého ME do 21 let. Zleva Martin Jiránek, Radoslav Koráč, Tomáš Hübschman a Milan Baroš. • Archiv deníku Sport

V odbočce nahoru k hřišti ve Viganticích stáli pořadatelé a jistili značku „zákaz vjezdu“. „Asi pět set metrů odtud je obchod, tam zaparkujte,“ směrovali návštěvníky, kteří přijeli do Vigantic na Milana Baroše. Páteční premiéra slavného útočníka v I. A. třídě táhla a fakt to stálo za to. Místní rodák si proti Juřince na place dělal, co se mu zamanulo. Dvěma góly a třemi asistencemi jistil rekordní triumf 8:1! „Nedal se bránit,“ kroutil hlavou stoper hostů Radim Kalous.