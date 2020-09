Stejskal nabídce nevěřil: Slavia je největší v Česku! Talent do Boleslavi

„Rozhodli jsme se pro tento krok kvůli tomu, aby nadějný Jakub Markovič měl větší šanci poprat se o ligové herní vytížení. V áčku má jasnou pozici Ondřej Kolář a Marky přichází do věku, kdy by měl získávat herní praxi. Věříme, že v Mladé Boleslavi o ni úspěšně zabojuje a že ho hostování posune,“ vysvětlil sportovní ředitel Slavie Jiří Bílek na klubových stránkách.

Příjemně překvapený byl i brankář, který si vyzkouší angažmá v Edenu. „Popravdě první, co jsem si řekl, bylo „wow“. Štípl jsem se, jestli je to pravda. Musím ale říci, že Slavia se neodmítá, je to největší klub Česku, navíc teď hraje výborně v Evropě. Je to velkoklub. Vůbec jsem se nerozmýšlel,“ přiznal mladý jmenovec Jana Stejskala, který v minulosti chytal za národní tým a působil u reprezentace i jako trenér brankářů.

Stejskal v lize odchytal teprve čtrnáct zápasů, přesto trenérský štáb českého mistra zaujal. „Honza stále platí za velmi talentovaného mladého gólmana, kterého naši trenéři brankářů znají od mládežnického věku. Věříme, že pro Slavii může být platný jak v budoucnu, tak i v současnosti. Přejeme mu, aby se mu dařilo a vhodně doplnil náš brankářský tým, “ popsal Bílek novou posilu.

Slavii naopak minimálně na půl roku opouští Jakub Markovič. Devatenáctiletý gólman je velkým příslibem, kterému "sešívaní" chtěli najít takové angažmá, kde by se mohl dostat častěji do brány. T

„Motivace za touhle výměnou je dvojí. Chceme, aby Jakub Markovič posbíral více startů v lize, protože tady by jich asi mnoho nedostal. Na Honzu Stejskala jsme měli dlouhodobé reference, už ho nějakou dobu sledujeme společně s jedním dalším gólmanem. V budoucnu budeme muset brankářskou situaci řešit. Uvidíme, jak se povede Markymu hostování, jak bude vypadat Honza u nás. V zimě si pak situaci vyhodnotíme,“ nastínil trenér brankářů Slavie Štěpán Kolář.

Stejskal se nové výzvy nebojí a chápe, že na šanci za skvělým Kolářem si musí počkat. „Samozřejmě ve Slavii chytá Koli, který je gólman číslo jedna. Já přicházím, abych byl připraven, a hlavně si zvyknul na styl, který trenéři chtějí hrát, proto je to půlroční hostování s opcí. Uvidí, jestli se budu líbit a časem třeba Koliho nahradím,“ dodal pardubický odchovanec.