SÁZKAŘSKÉ TIPY: Překvapí Karviná Spartu? Nabízí se vsadit na Plzeň

Spoustu zajímavých sázkařských příležitostí nabízí víkendové třetí kolo FORTUNA:LIGY. V novém díle pravidelného pořadu iSport TV Sázkařské tipy se proto redaktoři Sportu Jan Vacek a Martin Vait zaměřili hned na šest z nich – a mimo jiné i na duel Sparty v Karviné. Zastaví Slezané po dobrém startu do soutěže i jednoho z favoritů celé ligy? Vrátí se Plzeň do vítězné fazony a jak se na ni vyplatí výhodně vsadit? A co Baník, který je v rozpačitém rozpoložení?