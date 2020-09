Spartu odmítl, je bez práce. Frýdka brzdí finance. Co s ním bude dál?

Martin Frýdek se nejprve poroučel do šaten. Rozhodčí Pechanec pak po přezkoumání změnil verdikt a udělil sparťanskému hráči pouze žlutou kartu • Pavel Mazáč/ Sport

Sparťan Martin Frýdek s bolestivou grimasou v obličeji poté, co byl faulován v zápase se Slováckem • Pavel Mazáč / Sport

Martin Frýdek Spartu opakovaně odmítl, nyní je bez práce. Co s ním bude dál? • Dominik Bakeš / Sport

Opakovaně měl na stole nabídku na prodloužení smlouvy se Spartou. Martin Frýdek ovšem ve druhé polovině července pokračování v letenském klubu definitivně shodil. Zdálo se, že velmi rychle přešaltruje do jiného angažmá. Tak se ovšem nestalo. Téměř v polovině září, kdy už je většina soutěží rozjetých, tak zůstává bez práce. A podle informací serveru iSport.cz se na tom v nejbližší době nemusí nic měnit.

Tak dlouho vybíral, až nakonec přebral? V případě Martina Frýdka to tak momentálně vypadá. Dlouholetý hráč Sparty se během jara i léta s klubem nedomluvil na nové spolupráci. Nebyl spokojený s finančními parametry nabízeného kontraktu, klub ovšem ze svých představ neslevil.

Logickým vyústěním tak byl rozchod, ke kterému oficiálně došlo už 22. července. Jakkoli to v první chvíli mohlo vypadat, že zkušený univerzál záhy podepíše smlouvu jinde, nic takového se nestalo.

Nyní, měsíc a půl od momentu, kdy za sebou definitivně zavřel letenskou bránu, tak zůstává nadále bez práce. Většina evropských soutěží už přitom vykopla nový ročník...

„Na budoucím angažmá Martina Frýdka intenzivně pracujeme, v úvahu bereme také současná specifika měnicího se fotbalového trhu. Prioritou je pro nás angažmá se smlouvu, která bude odpovídat kvalitě a zkušenostem hráče,“ uvedl Pavel Pillár, ředitel komunikace společnosti Sport Invest, která hráče zastupuje.

Aktuální Frýdkův status je z mnoha důvodů na první pohled zarážející. V osmadvaceti letech vstoupil do ideálního fotbalového věku, během angažmá ve Spartě posbíral spoustu cenných zkušeností. Navíc je coby volný hráč k dispozici zcela zdarma. Kluby se o něj přesto neperou.

Důvod?

Peníze v hlavní roli. Není tajemstvím, že se Frýdek v tomto ohledu vidí poměrně vysoko. I to byla jedna z příčin, proč se nedomluvil na pokračování ve Spartě. Pražané zkrátka odmítli splnit požadavky, které si hráč kladl. Na tuhle překážku rodák z Hradce Králové očividně naráží dál.

Podle informací webu iSport.cz měl Frýdek konkrétní nabídku z Turecka, ovšem z menšího klubu z dolní poloviny ligového pelotonu. Tomu odpovídaly i finanční možnosti, k dohodě proto nedošlo.

Frýdek navíc při rozhodování o budoucnosti musí myslet i na své nejbližší. Za pochodu se tak snaží skloubit několik faktorů. Zatímco on preferuje angažmá, která by dávalo smysl i po sportovní stránce, jeho rodina kouká víc na oblast peněz a životní úrovně v dané destinaci.

To je hlavní důvod, proč se osmadvacetiletý fotbalista, který má na kontě i sedm reprezentačních startů, dosud nikde neupíchl. A jen tak se to nemusí změnit, podle informací iSport.cz totiž Frýdek v pokročilém jednání se žádným z klubů momentálně není.

„Máme s Martinem sladěné představy o nejbližších krocích i časových mantinelech dalších jednání,“ upozorňuje Pillár.

Obecně se předpokládalo, že Frýdek zamíří právě do Turecka. Tamní nejvyšší soutěž ale startuje už o tomto víkendu, musel by tedy případně naskočit do rozjetého vlaku a pozici si budovat za pochodu.

Samotný hráč jistě očekával, že bude mít o své budoucnosti jasno mnohem dřív. Úplně panikařit ovšem zatím nemusí, pro většinu evropských lig zůstává letní přestupové okno otevřené až do 5. října. Času tak je stále dost.

I na tomto případě se ovšem ukazuje, jak je hráčský trh v koronavirové době nečitelný. Na vlastní kůži se o tom přesvědčuje třeba i Martin Hašek, jenž od březnové výpovědi smlouvy se Spartou také zůstává ve stavu nezaměstnaných.

V případě Frýdka je prakticky jisté, že dříve nebo později někde zakotví. Určitě ovšem v zahraničí, setrvání v Česku není vůbec téma. Bude to ale skutečně na místě, které si v době, kdy mával Spartě, představoval?