RENTGEN: Plzeň musí zrychlit hru. Velké týmy hrají poslepu

„Plzeň, pokud chce být úspěšná, musí mít dobrou organizaci hry. Důležitá je i týmová součinnost, ve které zatím úplně dobrá není. V dnešním fotbale musíte vše dělat rychle a předvídat. Kouč Adrian Guľa, jenž se neustále vzdělává, tohle jistě vidí. Vývoj fotbalu je neoddiskutovatelný v tom, že všichni spoluhráči musí předvídat vývoj akce svého týmu. Celky jako Liverpool, Bayern či Lipsko hrají poslepu, ale zvládají to, protože to mají naučené z tréninku. Není to náhoda, tyhle kluby příliš neimprovizují. Mají týmovou součinnost secvičenou,“ popisuje Hartman.

