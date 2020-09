Sigma se díky ruce dostala do brejku. Dle novinky sudí při gólu nechyboval

Pravidlo o ruce? Nejsložitější ze všech. A když si ji navíc hráč sám nešikovně nastřelí? Guláš jak ve filmu Obecná škola. Ukázalo se to v Olomouci, kde si nikdo nebyl jistý tím, zda má platit první (a nakonec vítězný) gól Davida Housky, jemuž předcházelo zpracování míče rukou v podání Martina Hály. „Bylo to trochu sporné,“ řekl kouč Bohemians Luděk Klusáček. Podle iSport.cz ovšem postupoval debutující rozhodčí Jan Cihlář spolu s VAR správně v souladu s předsezonní novinkou.

Nejdříve si připomeňme to, co se na konci prvního poločasu pátečního utkání na Andrově stadionu událo.

Hostující záložník David Bartek ztrácí míč, který Roman Hubník okamžitě předává volnému Martinu Hálovi. Nedokonalý první dotyk způsobuje to, že balon z kopačky míří rovnou do vzduchu a dotýká se jeho pravé ruky. To přesně v čase 41:40.

Hála však míč rychle dostává pod kontrolu, přihrává Tomáši Zahradníčkovi, ten Davidu Houskovi. Následuje narážečka s Martinem Nešporem a gólová šajtle, která přímo do sítě letí v čase 41:51.

Olomouc - Bohemians: Houska krásnou táhlou ranou šajtlí otevírá skóre, 1:0!

Sečteno podtrženo: od inkriminovaného Hálova momentu do úvodního gólu uběhlo jedenáct sekund a čtyři přihrávky. Jde o klíčový faktor, byť ještě téměř tři minuty řeší debutující sudí Jan Cihlář (30) s videorozhodčím Ondřejem Ginzelem přes sluchátko průběh celé situace.

„Myslím si, že v pravidlech je, že pokud je při útočné gólové akci zásah ruky, neměl by gól platit,“ uvedl trenér poražených Bohemians Luděk Klusáček.

„Je smutné, že jestli to rozhoduje VAR... Ne že by rozhodčí nemohli udělat chybu, ale když se na to díváte z videa? To nechápu,“ dodal.

Podle našeho názoru rozhodli Cihlář a jeho kolegové správně, neboť při posuzování aplikovali předsezonní novinku. Ještě v minulém ročníku platilo, že když útočící tým získal výhodu po hraní rukou a následně vstřelil gól, sudí branku neuznal. A to i tehdy, když mezi rukou a gólem proběhl delší čas a více přihrávek.

Nyní je pravidlo upraveno tak, že gól neplatí, pokud padne bezprostředně po hraní rukou. Je-li tedy mezi rukou a brankou „několik“ přihrávek, je vše v pořádku.

A to byl případ Sigmy, i když je poněkud nešťastné, že počet nutných pasů po zákroku rukou vedoucích ke gólu není přesně specifikován. Takhle to redaktor deníku Sport při provizorní telekonferenci řekl i Klusáčkovi.

„Ano, je to tam formulované nějak takhle s těmi přihrávkami, ale záleží na posouzení. Za mě šla Sigma do brejku a získala tím výhodu, ale můžeme se o tom dohadovat,“ reagoval kouč Pražanů.

Nutno dodat, že nemluvil nijak naštvaně, ale v naprostém klidu a přátelském duchu, jak je jeho zvykem, ať už duel dopadne jakkoli.

„Posuzování videa bylo nepříjemné, čekali jsme do poslední chvíle, protože jsme neměli informace. Naštěstí to rozhodčí uznal, byl to strašně důležitý moment do šatny, uklidnilo nás to,“ oddychl si naopak Radoslav Látal, trenér vítězů.