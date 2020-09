Coufal o své šanci: Neomluvitelné, to musí být gól. Ďolíček úplně nemusím

Bod je málo, že?

„Určitě je málo, i když jsme hráli venku. Tenhle zápas jsme měli vyhrát, ale určitě po lepším výkonu. Utkání proti Pardubicím nám úplně nesedlo. Vždy, když jsme se dostali do předfinální fáze, nám to uteklo nebo jsme měli špatný dotyk. Nesedlo nám to. Je to škoda, ale i tak jsme měli zápas zvládnout, i když jsme nehráli dobře.“

Jak na vás působily Pardubice? A nepřipomněl vám zápas s nimi duely proti Bohemians v Ďolíčku?

„Jo, je to podobné. Tenhle stadion úplně nemusím, vybrali si ho kluci dobře. Hráli podobně jako Bohemka, zalezli na vápno a mydlili to od podlahy. Hráli to, co potřebovali a co jim stačilo. A nakonec s námi uválčili bod.“

Co vám ve vaší hře chybělo?

„Klid v předfinální a finální fázi, kdy nám to pokaždé nějak uteklo, nebo jsme se nenašli. Možná trošku i štěstí při našich střelách, i když jich moc nebylo. Bylo to o naší kvalitě, spíš nekvalitě.“

Sám jste měl velmi dobrou šanci, kdy jste ale hlavou z nadějné pozice neskóroval.

„To bylo spíš o umu. Chtěl jsem to tlačit do země a tlačil jsem to tak, že jsem si skoro trefil kopačky. Z toho musí být gól. Je to stejná chyba, jako kdybych vzadu uklouzl a dostali jsme z toho gól. To je neomluvitelné.“

Může na vás ztráta s nováčkem zanechat nějaké stopy?

„Jsme dost zkušený a kvalitní mančaft na to, abychom po jednom zápase dělali závěry. Samozřejmě si to rozebereme, ukážeme si, co jsme mohli udělat líp. Ale stopy to na nás nemůže zanechat.“

Potvrdilo se, že zápasy po reprezentační pauze jsou ošemetné?

„Byli jsme týden na repre, ale na tohle bych to vůbec neházel. Jsme dost zkušení a máme dost velkou kvalitu na to, abychom takové zápasy zvládali. Máme dost široký kádr, abychom si s tím poradili.“

