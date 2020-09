Trpišovský po ztrátě Slavie: Víc jsme si nezasloužili. Gól na Hovorku neházel

Po remíze s nováčkem káral. Slávistickému trenérovi Jindřichu Trpišovskému se vůbec nelíbil výkon jeho souboru proti Pardubicím (1:1) v prvním poločase. Výhrady měl k malé nabídce záložníků. U svého týmu postrádal dynamiku. A ocenil i výkon Pardubic. „Neměli jsme výbušnost, rychlost, dynamiku. To, co ti hráči normálně mají, teď neměli. I tak si s tím musíme poradit a nemůžeme odehrát první poločas tak, jak jsme odehráli,“ prohodil Trpišovský po dělbě bodů v Ďolíčku. Inkasovaný gól neházel na stopera Davida Hovorku.

Bod je málo, že?

„Určitě je málo, ale my jsme si víc nezasloužili. Takže bod je pro nás možná zlatý. Celkově je to málo, ale vzhledem k tomu, jak zápas probíhal, můžeme být za bod i rádi.“

Když jste hráli naposledy v Ďolíčku, prohráli jste tu s Bohemians. Ani teď nebyl váš výkon ideální. Je pro vás na tomhle stadionu něco specifického, proč se vám tu nedaří?

„Nemyslím si to. Podruhé je to naším výkonem, nespojoval bych to, byl to jiný soupeř. Udělali jsme v obou zápasech podobné chyby. Hřiště je tu opticky menší, soubojovější. Kdo chce vítězit, musí se vyrovnat se všemi podmínkami.“

Jak nepříjemným soupeřem byly Pardubice?

„Pardubice navázaly na zápasy, které hrály předtím. Jsou velice organizované a jejich výkon hlavně kromě bojovnosti, chuti, nasazení nepostrádá ani fotbalovou kvalitu. My jsme je k chybám zkrátka nedonutili. V tomto kontextu musím říct, že Pardubice si bod zasloužily, protože hrály velice dobře.“

Proč nebyl v základní sestavě Ibrahim Traoré?

„Chtěli jsme dostat do hry Petera Olayinku a chtěli jsme mít rychlé hráče na stranách. Ibra nevypadal moc dobře v týdnu na tréninku, chtěli jsme mít jiné složení středové řady. Nakonec se ukázalo, že nám to nefungovalo, i když musím říct, že Provod byl z hráčů ve středu v prvním poločase nejlepší. Chtěli jsme mít také hráče s dobrou střelou ve středu hřiště, protože jsme počítali s tím, že utkání bude mít takový průběh. Pardubice hrály hodně natěsno a byly zatažené v deseti hráčích.“

Při inkasovaném gólu chyboval David Hovorka. Budete mu chybu vyčítat? A v jakém rozpoložení je podle vás po návratu po dlouhé pauze?

„Myslím, že David hraje výborně, patří k našim nejlepším hráčům. A ten inkasovaný gól? Myslím, že to je hlavně chyba hráčů okolo něj. Na stopery byl velký tlak, nechodili jsme si dobře pro míče ze záložní řady. I v téhle situaci mu jeden hráč utekl místo toho, aby si mu odskočil pro balon. Z toho vyplynula ta chyba, která byla technická. Nemělo by se to stát. Ale myslím, že to charakterizovalo celý první poločas, hru našich záložníků, kteří se až moc spoléhali na stopery.“

Potvrdilo se, že zápasy po reprezentační pauze jsou ošemetné?

„Ano. Pro každý tým, který má hodně reprezentantů, je to složité. Ti hráči ztratí rytmus, nejsou s týmem. Máme s tím zkušenosti, zatím jsme to zvládali, ale výkon je vždy mdlý jako v tomto případě. Neměli jsme výbušnost, rychlost, dynamiku. To, co ti hráči normálně mají, teď neměli. I tak si s tím musíme poradit a nemůžeme odehrát první poločas tak, jak jsme odehráli. Pak je hrozně těžké to honit.“

