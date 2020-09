Další ztráta Baníku. Týmu nic není. Leží na nás deka, brání hráče Potočný

Dvě velké šance, ani z jedné však nepřišla střela na bránu. Nejdřív Roman Potočný už ve 12. minutě nezakončil únik vstříc brankáři Janu Hanušovi přesně, pak o chvíli později nezužitkoval ani pas do dobré pozice od Jiřího Fleišmana. „Chyběla větší kvalita, naopak na druhé straně rozhodla první branka po rohu,“ mrzelo krajního záložníka a pokračoval dál popisem neobvyklé situace z úvodu, kdy sice přešel přes vyběhnutého gólmana, pak ale nezamířil do prázdné brány.

„Míč trefil gólmana do nohy a pak ještě mě do kolena, roztočil se. Chtěl jsem střílet z první, jenže zpracování mi přišlo výhodnější. Měl jsem hned a střílet nártem, ne placírkou. Je to má chyba,“ neschovával se Potočný. Jinak Baník zase tak v Jablonci nebezpečný nebyl, akce nedotahoval do konce a nakonec vyšel z utkání bez střely na bránu. „Šlo o jednu z rozhodujících věcí. V ofenzivě jsme nebezpeční nebyli, což platilo pro celé utkání,“ viděl Kozel, který byl z výsledku zklamaný.

„Snažili jsme se odrazit od poctivosti v defenzivě a neopakovat chyby z prvních dvou kol. Naše hra zatím nemá parametry na to, abychom byli schopni soupeře přehrát. Musíme být kvalitnější ve finální a předfinální fázi, abychom si vytvořili víc situací. To nám zatím nefunguje,“ pokračoval kriticky a vzápětí přiznal, že týmu chyběla také vyšší úspěšnost v osobních soubojích. „Soupeř byl lepší ve vzduchu i na zemi. Posuzování možná sice není 50:50… Ale musíme mít vyšší kvalitu na balónu, což jsme také neměli.“

Baník se po úvodních třech kolech nečekaně dostal pod tlak, v příštím zápase navíc hostí nováčka z Pardubic, který v Ďolíčku překvapil remízou (1:1) se Slavií. „Nezbývá nic jiného, než je porazit. Myslím, že se s týmem nic neděje. V kabině je vše v pořádku, jen na nás trochu leží deka, nedáváme branky,“ přemítal Potočný. „Dva body se soupeři, proti kterým jsme hráli, jsou málo. Chceme pokukovat výš, musíme zabrat."

Ztráty Baník mrzí, papírově lehčí los mu pořádně zatopil. „Chtěli jsme minimálně čtyři body a pomýšleli jsme na šest. Máme dva. Věříme určitě ve vyšší patra tabulky,“ kroutil hlavou krajní záložník. Potěšit ostravský celek mohlo alespoň to, že trenér soupeře Petr Rada o jeho budoucnost starost nemá. „Mají silný kádr a silné ekonomické zázemí. Baník bude bojovat nahoře, nepochybuji o tom. Přijelo k nám pět set hostujících fanoušků, kteří za ním stojí a o to víc si výhry 2:0 cením."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 61. Schranz, 76. Zelený Hosté: Sestavy Domácí: Hanuš – Libor Holík, Martinec, V. Kubista, Podaný – Ladra (90+2. Haitl), Hübschman (C), Považanec, Zelený – Čvančara (72. Jovović), Schranz (88. Velich). Hosté: Laštůvka (C) – Fillo (77. Azackij), J. Pokorný, Svozil, Fleišman – Holzer (67. Chvěja), Daniel Tetour, Jánoš (77. Jirásek), Potočný – Kuzmanović (67. Reiter), Mu. Tijani (46. O. Šašinka). Náhradníci Domácí: Vajner, Jeřábek, Štěpánek, Jovović, Macháček, Velich, Haitl Hosté: Budinský, Azackij, Chvěja, Juroška, Jirásek, Reiter, Šašinka Karty Domácí: Libor Holík Hosté: Fillo, Potočný, O. Šašinka, Laštůvka Rozhodčí Machálek – Dohnálek, Ratajová Stadion Stadion Střelnice, Jablonec nad Nisou Návštěva 2436 diváků

Jablonec - Baník: Schranz se prosadil hlavou a posílá domácí do vedení, 1:0!

Jablonec - Baník: Jánošova hrubka, Zelený z dorážky zvyšuje na 2:0!