SESTŘIH: Plzeň - Boleslav 2:1. Favorit rozhodl kontroverzním gólem Hejdy

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 21. Beauguel, 74. Hejda Hosté: 32. Mašek Sestavy Domácí: A. Hruška – M. Havel, Hejda, Pernica, Limberský (C) – Káčer (67. Bucha), Kalvach, Al. Čermák – Ba Loua (85. Kayamba), J. Kopic (80. J. Kovařík) – Beauguel (80. Chorý). Hosté: Mikulec – Zahustel, Jakub Klíma, Tatajev, Křapka, Mazáň (78. D. Ikaunieks) – Fulnek, Budínský (C), Túlio, Mašek – Drchal (78. Michal Škoda). Náhradníci Domácí: Kayamba, Řezník, Chorý, Kovařík, Bucha, Brabec, Staněk Hosté: Šimek, Ikaunieks, Škoda, Stránský, Kulhánek, Douděra, Šeda Karty Domácí: Káčer Hosté: Tatajev, Túlio Rozhodčí Orel – Kubr, Vaňkát Stadion Doosan Arena, Plzeň Návštěva 5 939 diváků

Domácí ještě jednou uctili památku obránce Mariána Čišovského, který na konci června podlehl nevyléčitelné amyotrofické laterální skleróze. Viktoria navždy vyřadila Čišovského dres s číslem 28 a vyvěsila ho vedle kotle fanoušků. Celý stadion s téměř 6000 diváky symbolicky ve 28. minutě na počest slovenského stopera zatleskal.

Kouč Guľa po porážce 1:4 v Liberci udělal několik změn v obvyklé sestavě. Kapitán Brabec zůstal na lavičce a na stoperu ho zastoupil Pernica. Soutěžní debut v základní jedenáctce si odbyl Káčer. Právě slovenský záložník se v sedmé minutě dostal do první velké šance, ale střelu z dobré pozice mu vyrazil brankář Mikulec.

SESTŘIH: Plzeň - Mladá Boleslav 2:1. Viktoria ovládla důležitý duel i kontroverzním gólem Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Káčer si spravil chuť ve 21. minutě, kdy nacentroval před branku, Beauguel ve vzdušném souboji přeskočil Mikulce a hlavou otevřel skóre. Z velkého tlaku domácí další góly nepřidali.

Mladoboleslavští v době, kdy měli jen dvacetiprocentní držení míče, vyrovnali z první velké příležitosti. Budínský přesným centrem našel Maška, ten se odpoutal od Havla a umístěnou ranou z první překonal Hrušku.

Ve 40. minutě mohl Plzeň vrátit do vedení Kopic, který však nepropálil Mikulce. Na druhé straně po brejku Mašek zblízka nedokázal překonat Hrušku.

Druhý tým minulé sezony po změně stran začal tlakem. Beauguel napálil boční sítˇ, Hejdovu hlavičku z rohu vyrazil Mikulec. Jeho protějšek Hruška zase vykopnul Drchalovu střelu.

Plzeň se v 74. minutě znovu dostala do vedení. Ba Loua nacentroval do šestnáctky a Hejda "rybičkou" překonal Mikulce. Gól to ale byl kontroverzní. Zdá se totiž, že střelec vítězné branky stál v době přihrávky v těsném ofsajdu.

Viktoria už si v závěru těsný náskok pohlídala a doma porazila Boleslav ve čtvrtém ligovém duelu po sobě.

Klíčové momenty utkání

Plzeň - Mladá Boleslav: Kontroverzní gól! Hejda skóroval na 2:1, ale byl zřejmě v ofsajdu

Plzeň - Mladá Boleslav: Drchala v tutovce skvěle vychytal Hruška! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Plzeň - Mladá Boleslav: Ba Loua si zasekl na levačku, ale pálil vysoko nad bránu

Plzeň - Mladá Boleslav: Beauguel po Kopicově průniku napálil boční síť

Plzeň - Mladá Boleslav: Kopic si skvěle udělal prostor pro střelu, pálil nad

Plzeň - Mladá Boleslav: Mašek zničehonic srovnává na 1:1!

Plzeň - Mladá Boleslav: Beauguel po skvělém Káčerově centru posílá domácí do vedení, 1:0!

Plzeň - Mladá Boleslav: Beauguel se nacpal před Mikulce a málem skóroval!