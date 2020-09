Americké loučení s Ondráškem! Miluju tě, brácho, vzkázal exsparťan do Plzně

Jsou velcí kamarádi a parťáci. Útočníci Fafá Picault a Zdeněk Ondrášek se během společného působení v Dallasu velmi spřátelili. Byl to právě český forvard, který se Američana ujal poté, co v listopadu 2019 do třetího nejlidnatějšího města ve státě Texas přestoupil z Philadelphie. To už měla česká „Kobra“ v klubu téměř rok za sebou.

„Fotbal vám dává bratry a často vás od nich zase odděluje. Od prvního dne v Dallasu jsi se mnou zacházel jako s bratrem, za což jsem ti vděčný,“ napsal Picault na svém Twitteru krátce poté, co The Hoops oznámili, že došlo k dohodě s Plzní, jejíž dres bude Ondrášek nově oblékat.

„Není pochyb o tom, jak mi budeš chybět. Nicméně vím, že naše bratrství bude pokračovat dál,“ navázal Picault, který od ledna do srpna 2015 působil ve Spartě. V jejím A-týmu ale prakticky nic neodehrál. Vyběhl jen na šest minut do odvety čtvrtfinále poháru s Jabloncem (0:2).

„Jsi nejlepší. Miluji tě, brácho,“ dodal 29letý Picault v češtině s tím, že Ondráška rád vždy uvítá v Harlemu a Miami.

Football gives you brothers, and often times separates you from them again. From my first day in Dallas you treated me like a brother and I’m beyond thankful for you. Gonna miss you without a doubt, but I know our brotherhood will continue beyond this game. pic.twitter.com/525p6AZZFE