INSIDER: Hložka vidím se Schickem, Trpišovský chránil Hovorku

Adam Hložek. To je aktuálně největší hráčský hit FORTUNA:LIGY. Kousky ze svého repertoáru sparťanský útočník neskrblil v Karviné, kde ve 3. kole k vítězství 5:2 přispěl dvěma pěknými góly i vybojovanou penaltou. „Za poslední dobu tady takový hráč nebyl. Když přesvědčí v Evropě, může jeho další krok vést do kterékoli z top tří lig,“ říká uznale bývalý reprezentační stoper Martin Jiránek, který byl po Ivanu Haškovi a Romanu Pivarníkovi dalším hostem videopořadu Ligový insider.

Nejdříve převzal míč, udělal zasekávačku a napálil balon rázně pod břevno. Pak si skvěle naběhl a po velkém sólu a kličce skóroval podruhé. A k tomu pokutový kop pro Bořka Dočkala. To je ve zkratce Hložkova show, kterou pomohl k velkému obratu v Karviné. „Je hodně rychlý, dravý. Jde do toho každý zápas naplno,“ chválí Jiránek. „Vypadá to, jako by hrál ligu strašně dlouho, to se mi na něm strašně líbí,“ dodává. Jestli mu mladý útočník někoho stylem hry připomíná, tak legendu Milana Baroše, od kterého si prý ještě může jednu dovednost pro budoucí zahraniční angažmá vzít.

O týden dříve se při tom Hložek stal ve věku ve věku 18 let, jeden měsíc a 10 dnů nejmladším reprezentantem. V zápase Ligy národů na Slovensku (3:1) se mu rovněž dařilo, i v tomhle utkání se málem střelecky prosadil. Jaké teď může být jeho postavení v hierarchii reprezentačních útočníků? „S Patrikem Schickem by to mohlo fungovat jako ve Spartě,“ míní Jiránek.

Jiránek si v pořadu Ligový insider všímá i dalších klíčových okamžiků třetího kola, zvlášť zaváhání slávistického obránce Davida Hovorky před gólem Pardubic, které urvaly v Ďolíčku senzační remízu 1:1. „Myslím, že to je hlavně chyba hráčů okolo něj. Na stopery byl velký tlak, nechodili jsme si dobře pro míče ze záložní řady. I v téhle situaci mu jeden hráč utekl místo toho, aby si mu odskočil pro balon,“ řekl mimo jiné trenér Jindřich Trpišovský. Co na to Jiránek? „Jednoznačně ho chtěl ochránit,“ je přesvědčen.

Ligový insider s… Martinem Jiránkem

Může Sparta vydržet v tabulce před Slavií?

Proč to tak klape Adamu Hložkovi s Lukášem Julišem?

Jak se na obraně Sparty podepsala absence Lukáše Štetiny?

Je pro pražskou Slavii vršovický Ďolíček pastí?

Padl vítězný gól Plzně proti Mladé Boleslavi z ofsajdu?

Jak mohl nést kapitán týmu Jakub Brabec, že skončil na lavičce?

Nakolik pomůže Viktorii dravý útočník Zdeněk Ondrášek?

+ rubriky AKCE a HLÁŠKY KOLA

