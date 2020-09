Holoubek o hektice: Hubník přišel s igelitkou. Myslel jsem, že je to silvestr

Ten příběh už je všem dobře známý. Češi měli po zápase Ligy národů na Slovensku pozitivní test na koronavirus a hlavní mančaft musel svůj sraz zrušit. V tu chvíli se dostal do akce David Holoubek, který se v pátek večer vracel ze srazu U18.

„Měli jsme v sobotu plány s dětmi, místo toho mi v devět volal generální sekretář. Myslel jsem si, že to je někam do silvestra, v tu chvíli mě to vůbec neseplo. Pak jsme měli na vybrání sestavy tři hodiny, ve 12:00 musela být soupiska odeslaná na UEFA kvůli testování hráčů," vyprávěl 40letý trenér.

Pokračoval i vtipnou historku o příjezdu týmu. Hráči z Olomouce měli Andrův stadion kousek, nemuseli tak s sebou brát moc věcí. „Třeba Roman Hubník přišel na sraz s igelitkou, od hotelu bydlí asi dvě minuty pěšky. Jiní neměli ani kopačky, tedy žádné věci na svou profesi," pousmál se Holoubek.

Velebení Hložka. Kolik by Sparta měla chtít za svůj mladý klenot?

Jak to bude v reprezentačním světě dál? „Bude zajímavé sledovat, jestli se to stejné stane jinému evropskému svazu. A jakým způsobem na to budou reagovat. Myslím, že se stane. Doba je divná a my byli první," reagoval dočasný kouč národního týmu.

Během pořadu došlo i talentovaného Adama Hložka. Za kolik by jej Sparta měla prodat? „Pan Paska je náročný agent, ví kudy běží zajíc," komentoval známý glosátor fotbalového dění Ladislav Vízek. „Kdybych vyhledal góly, které dával v dorostu, byly by totožné. Jen přešel do chlapů, chová se a hraje úplně stejně. Hrozně rychle přechod překlenul," přidal se Holoubek.

Překročí v případě transferu do ciziny cifru 521 milionů, za kterou odcházel Tomáš Souček do West Hamu?