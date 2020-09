Liga očima fanoušků: pěkný pohled pro sparťany, „klokani“ zpět v realitě

Fanoušci Sparty mohli být v Karviné spokojení • FOTO: ČTK Třetí kolo FORTUNA:LIGY je za námi, jeho události pro server iSport.cz jako tradičně okomentovali i zástupci fanoušků z pěti vybraných klubů. Zatímco slávisté jsou zklamaní po remíze v prokletém Ďolíčku, sparťanům se na tabulku po letech dívá moc hezky. A v Baníku tuší, že nepovedený start sezony nevěstí vůbec nic dobrého...

SLAVIA: Remíza v Ďolíčku a výhra v Olomouci Ďolíček je pro nás asi prokletým místem, jinak si totiž nedokážu vysvětlit jarní prohru s Bohemians 1905 a sobotní remízu s Pardubicemi. Výkon byl dost nemastný neslaný, jak se říká, v každém případě nehodný mistrů. Samozřejmě nikdo není stroj, navíc dnešní doba, kdy hráči jsou prakticky pořád v izolaci, asi na psychické pohodě nepřidá, nicméně stále jsme nejlepší tým posledních let a výkon by tomu měl odpovídat. Věřím ale, že domácí utkání s Teplicemi bude mít úplně jiné parametry. Velký zápas pro Slavii se kvapem blíží a není čas na týmovou krizi, byť sebemenší. FAČR se pokoušel změnit stanovy a zvýšit počet členů výkonného výboru z 12 na 13. Měla to být žena a všichni počítali, že se jí stane satanova manželka Dáša Damková. Podle prvotních ohlasů byl asi nejvíc nespokojený Jan Pauly, v zákulisí jemně zmiňovaný budoucí kandidát na předsedu. Takže Moravo, díky a sakra Češi, proti fakt nikdo? Styďte se! DAVID OCETNÍK. 42 LET, AREA 114 SESTŘIH: Pardubice - Slavia 1:1. Nováček po heroickém výkonu obral mistra!

VIKTORIA: Kanonýr Ondrášek přinese oživení Po reprezentační pauze jsme se na domácím zápase s Mladou Boleslaví sešli konečně v nějakém normálnějším počtu. Zase bylo: Všichni si vezměte roušky, držte rozestupy… Naštěstí v kotli je svět ještě v pořádku. Kdyby nás hlavní hygienik viděl, asi by ho omyli, ale vypadá to, že se nám nějakej COVID zřejmě vyhýbá. Fandění docela na úrovni, uctění památky Mariána Čišovského se povedlo. Na hřišti to bylo horší. Sice máme míč na kopačkách snad 75 procent času, ale k čemu to je? Házíme si to jako házenkáři okolo šestky. Bez střely, bez nápadu. Milion rohů, taky nuda. Útočníky máme dva, ale naprosto stejné, soupeř nás přečte – a je šmytec. Teď se vedení pláclo přes kapsu a koupilo útočníka kvalitního, myslím, že Zdeněk Ondrášek naši hru oživí. Body máme, ale potvrdit je musíme na Bohemce. Nějaký lístky nám prý dají, tak se pojeďme podívat, než nám to naše vláda zase zakáže. Čest královně Viktorce, celý COVID z Čech navždy pryč! KOVI. 52 LET, PODNIKATEL SESTŘIH: Plzeň - Mladá Boleslav 2:1. Viktoria ovládla důležitý duel i kontroverzním gólem

SPARTA: Pěkný pohled. Tak ať to vydrží! Tak jsme se dočkali. Po dlouhých čtyřech letech je pohled na tabulku opět radostný, máme všechny soupeře pěkně pod sebou. Bylo to dlouhé a bolestné čekání, a proto doufám, že to bude setrvalejší stav, a ne jen výstřel do tmy. Dobře se dívalo i na obrat v Karviné, kdy jsme se ani za stavu 2:0 nesesypali a dokázali otočit. Ale pozor! Souhlasím, že prvních třicet minut bylo z naší strany vlažných a se špičkovým týmem by už to vyjít nemuselo. Každopádně se utkání muselo líbit a to i díky Karviné, která hrála velmi dobře a s otevřeným hledím. Musím se zastavit u Hložka. Stále roste a bude těžké ho udržet. Užívám si každý jeho zápas. Dopředu nám to i díky němu opravdu funguje, teď jen vyladit hru dozadu, kde jsou pořád okénka. Jinak výhra béčka 10:0 by taky neměla zapadnout. A tak mě mrzí jedině to, že prý spolu s Plzní nechceme povolit start našich hostujících hráčů. No uvidíme. Stejně jako to, kam se posune kauza Hašek, když máme konečně i hodně třaskavé vyjádření Martina… MICHAL ŠEDIVÝ. 52 LET, OUTDOOR EXPERT SESTŘIH: Karviná - Sparta 2:5. Velký Hložkův obrat, po čtyřech letech jsou Letenští v čele

BANÍK: Hrozivá čísla nevěstí nic dobrého Začátek sezony je pro nás nic moc. Bohužel nejde o krátkodobý jev, výsledky a hra jsou již delší dobu za očekáváním. Progres ve hře je oproti minulému trenérovi, dá se říct, nulový. Čísla hovoří jasně. V devíti domácích zápasech jsme pod trenérem Kozlem ani jeden nevyhráli. Posledních deset utkání jsme dokonce bez vítězství. A z posledních patnácti utkání jsme vyhráli jediné. To jsou hrozivá čísla a statistiky, které nevěstí nic dobrého. Jakákoli změna herního systému vyžaduje čas a trpělivost, ale trenérova doba hájení nemůže být nekonečná. Přichází i tlak na výsledky, a možná proto se v sestavě znovu objevují zkušení borci jako Fleišman a Fillo, kteří v Jablonci ukázali, že zdaleka nepatří do starého železa. A když vidím, jak dobře hraje za rezervu odepsaný De Azevedo, bez problémů by v áčku mohl nastupovat. V sobotu s nováčkem z Pardubic musíme vyhrát, jinak se nebezpečně přiblížíme sestupovému pásmu. DAVID LIVEČ. 38 LET, VEDOUCÍ PRODEJE SESTŘIH: Jablonec - Baník 2:0. Rozhodl Schranz, hosté dále tápou