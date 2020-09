Ruská střela míří na Eden. Teplicím se vrací Nazarov, stoper z nouze

Jevgenij Nazarov se v Edenu vrátí do sestavy Teplic • Barbora Reichová (Sport)

Ještě před pár měsíci se Jevgenij Nazarov jevil jako flop. Na pozici středního záložníka plaval. Trápila jej zranění. Dnes si trenér Stanislav Hejkal nedokáže bez vytáhlého Rusa představit základní sestavu. Po přesunu na stopera s ním „skláři“ vyhráli pět zápasů ze sedmi. V utkání na Slavii (pátek, 20.00) se po vynechání dvou duelů vrací univerzální voják zpátky do hry.

Když loni v létě přicestoval z Krasnodaru do Teplic, nešlo si jej nevšimnout. Téměř dvoumetrový stožár vyčníval mezi ostatními hráči. „V přípravě se mi tehdy hodně líbil. Říkal jsem si, že má potenciál pro českou špičku,“ vzpomíná na Jevgenije Nazarova bývalý hráč Severočechů Antonín Rosa.

I v Teplicích si přáli, aby se z ruského univerzála vyklubal hráč, jenž opět přinese do pokladny tučné odstupné. „Šli jsme boleslavskou cestou. Povedli se jí Tatajev či Komličenko. Tak jsme to zkusili. Ekonomicky to není zas až tak náročné,“ vypráví trenér Stanislav Hejkal, proč začal hledat posily v Rusku. Klub tehdy přitom využil služeb bývalého ligisty Davida Zoubka, jenž má v Krasnodaru dobré kontakty.

Jenže rozjezd neměl třiadvacetiletý rodák ze Stavropolského kraje nedaleko Předkavkazska ideální. Na hřišti to nebylo ono. „V lize byl taková neřízená střela. Běhal všude a vletěl do všeho. Někdy až na hranici červené karty,“ nechápe Rosa proměnu oproti