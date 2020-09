Vzpomínky na Ondráška: Trochu blázen. Plzeň udělala dobrý obchod

Jako zkušený mazák s ním v kabině zažil telecí léta, ze společných let v Českých Budějovicích by dokázal vyprávět hodně historek. David Horejš má upřímnou radost z toho, kam vylétla kariéra Zdeňka Ondráška. Z hubeného mladíka se po letech v cizině stal osvalený rváč, po němž sáhla Viktoria Plzeň. Co od 31letého střelce po návratu do FORTUNA:LIGY očekávat? „Chytne se rychle,“ říká v rozhovoru pro iSport Premium současný trenér Dynama.

Jako mladý hoch dokázal Ondrášek střílet góly i řádit mimo stadion. Druhá věc už tolik neplatí. Za hranicemi vyzrál a přichází jako zkušený profesionál, který se chce prosadit v elitním českém klubu. „Nepotrvá mu to dlouho,“ je přesvědčený Horejš.

Byl jako mladík hodně divoký?

„Přišel tenkrát jako mladý kluk, měl i nějaké své problémy. Ale na hřišti vždycky pro tým odvedl maximum. Byl to super kluk do kabiny, i když byl od nás věkově trošku vzdálený, perfektně mezi nás zapadl, měli jsme ho rádi. Já si ho nejvíc cenil pro jeho práci pro tým, byl to takový buldok. Navíc každou sezonu dával přes devět gólů, vždycky to byl střelec.“

Museli jste ho hodně krotit?

„On se vždycky trošku vymykal. Ale byl výborný do party, v tom s ním žádný problém nebyl. Že vyváděl klukoviny… Když jako mladý začnete hrát ligu, je to trošku logické. Ale v kabině to byl vždycky týmový hráč, proto to dotáhl tak daleko. Cizina ho pak v osobním životě hodně změnila, jak jsem ho mohl poznat teď, vyrostl z něj i super člověk, který ví, co chce. Každý z nás si něčím projde a získá zkušenosti, on jich v cizině získal hodně. Po fotbalové stránce má obrovskou kvalitu. Plzeň určitě udělala velice dobrý obchod.“

Prý jste ho vyhecoval do tetování, které si nechal udělat podle přezdívky „Kobra“. Vzpomínáte si na to?

„Říkali jsme mu tak, padaly nějaké narážky. Jeden den pak přišel a měl kobru přes celá záda. Od něj se tohle dalo čekat, byl to v dobrém slova smyslu blázen. Kluk, který nikdy nezkazil žádnou srandu, super parťák.“

Tušil jste, že z něj roste mimořádný hráč?

„Neřekl bych, že měl úplný talent. Naopak to měl vždycky založené na bojovnosti, na vůli. Góly dával, pak přišla nabídka ze zahraničí a on si tam pozici dokázal uhájit. Na hřišti vždycky nechal všechno. Byl to rozený střelec, to ano, branky uměl dávat a vynikal dobrým výběrem místa. Ale především to byl dříč, ohromně platný pro mužstvo.“