Ondrášek proti Bohemians: Zase gól a výhra, palec teď vydržel

Po více než osmi letech si zase vyzkoušel sílu nejvyšší české soutěže. Na úvod své plzeňské mise hned předvedl velký výkon. V Ďolíčku si Zdeněk Ondrášek po třiceti minutách boje našel centrovaný míč a poslal Viktorii do důležitého vedení. „Byl jsem moc natěšenej. Vždyť fotbal je to, co strašně milujeme. Jsem hrozně rád nejen za gól, ale především za vítězství 4:1. Pro Plzeň to bylo moc důležitý. Na Bohemce to není nikdy jednoduchý,“ pochvalovala si čerstvá posila vicemistra. Na trávníku vydržel sedmdesát minut. Ještě se necítí v optimální kondici. Po přesunu z Ameriky a slabší herní praxi musí potrénovat.

První zápas za Viktorii, hned branka. Jste maximálně spokojený?

„Bylo to super. S takovým výsledkem to je naprosto vynikající premiéra. Jsem strašně rád za důvěru od trenéra. Přiletěl jsem na začátku týdne, v úterý jsem se připojil. Bylo to rychlý, ale povedlo se to. Vzpomínám si, že někdy před osmi a půl lety jsem poslední zápas v české lize odehrál za České Budějovice také proti Bohemce. Vyhráli jsme, myslím, že jsem dal i gól a zlomil si palec u ruky. Dneska také gól, také vítězství, naštěstí palec u ruky vydržel. Fakt jsem hrozně rád, že to vyšlo.“

Měl jste za sebou jen čtyři tréninky s týmem. Přesto, cítil jste, že si s některými spoluhráči okamžitě rozumíte?

„Už od úterý. (směje se) Ale ne, na tréninku jsem nešel úplně do všeho. Trenér mi v některých věcech trochu ulevoval. Kopi (Kopic) mi to pak dával pěkně sežrat. Prý ať odpočívám, že oni to za mě odmakají. Nicméně za zápasovou šanci jsem strašně rád, ale je přede mnou ještě hodně práce. S klukama se musím sehrát, ovšem na první zápas po čtyřech dnech to nebylo vůbec špatný. Docela jsme si rozuměli.“

Poslední soutěžní utkání jste odehrál na konci srpna. Od té chvíle jste na zápasovou porci čekal. Jak jste se cítil fyzicky?

„Je to slabší. Musím ještě vážně dost potrénovat. Jak s týmem, tak osobně. Každopádně jsem byl moc natěšenej. Vždyť fotbal je to, co strašně milujeme. Věděl jsem, že na Bohemce to ještě na devadesát minut nebude, přesto jsem se snažil odehrát, co nejvíce minut. Trenér mě pak vystřídal, což vůbec nevadí. Jsem hrozně rád nejen za gól, ale především za vítězství 4:1. Pro Plzeň to bylo moc důležitý. Na Bohemce to není nikdy jednoduchý.“

Bohemians - Plzeň: Kobra pálí za Viktorii! Ondrášek si hlavičkou poprvé prosadil, 1:0

