Před čtvrtečním zápasem třetího předkola Evropské ligy proti dánskému SønderjyskE si Plzeň zvedla významně náladu drtivým vítězstvím 4:1 proti Bohemians. Co zápas ukázal o formě českého vicemistra? Spoustu pozitiv, ale také nekončící problémy na pozici středových obránců.

Kobra při chuti, rozjetý Kopic, ale i nedostatky. Co ukázal zápas Plzně?

Kobra při chuti, rozjetý Kopic, ale i nedostatky. Co ukázal zápas Plzně? • FOTO: Koláž iSport.cz

Kobra má apetit

Po osmi a půl letech se Zdeněk Ondrášek vrátil do české ligy. Ještě v dresu Českých Budějovic se před odchodem do Norska loučil v duelu s Bohemians. Dal gól, mužstvo vyhrálo, negativem byl zlomený prst na ruce. V sobotu si tuzemský návrat užil znovu proti klokanům. Bylo z toho náramné repete. „Ale palec u ruky tentokrát vydržel,“ culil se. Předvedl aktivní výkon podepřený otevírací brankou zápasu. Ale nejen jí Plzni dodal potřebnou energii a emoce, četné náběhové věci a kombinační vyspělost. Přesně taková hráčská typologie vicemistru chyběla. „Proto jsme vstoupili do jednání s Dallasem o jeho příchodu,“ spokojeně pravil trenér Adrian Guľa.