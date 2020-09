Vedení ligy apeluje na vládu: Nezavírejte stadiony, hledejte řešení!

Zůstanou zápasy nejvyšší fotbalové či hokejové soutěže v Česku přístupné i dál alespoň pro omezený počet diváků? Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch i vládní zmocněnec pro výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula to vzhledem k rostoucímu počtu nakažených nemocí COVID-19 zpochybnili. Vedení FORTUNA:LIGY se ale takový scénář, o němž může rozhodnout pondělní zasedání vlády, nelíbí. Šéf LFA Dušan Svoboda se navíc diví tomu, proč by se ke sportu mělo přistupovat jinak než třeba ke kulturním akcím.

Počty pozitivně testovaných na nemoc COVID-19 v posledních dnech stoupají a česká vláda chystá celou sadu omezujících opatření. Zásadně mohou zasáhnout i profesionální sport. „Je na místě uvažovat o omezení hromadných akcí, kde dochází ke konzumaci nejen alkoholu. A diskutována i sportovní utkání. Je řada zemí, kde se prostě hraje bez diváků. A to i u velkých pohárových soutěží v Evropě,“ prohlásil Prymula pro TV Prima.

Ligová fotbalová asociace nicméně na tato prohlášení vzápětí reagovala prohlášením, v němž jednoznačně apeluje na to, aby státní instituce generelně hlediště nezavírali a místo toho hledali cestu, za jakých podmínek diváky na sport pustit.

„Apelujeme na to, i po zkušenostech s omezeními přijatými na jaře letošního roku, aby bylo upuštěno od paušálního omezování hromadných akci, ale aby byly nastaveny naopak jasné a zřetelné podmínky, při jejichž splnění lze tyto akce pořádat. Jsme přesvědčeni, že infrastruktura ligových stadionů umožňuje takové nastavení účinných a efektivních preventivních opatření,“ píše se v prohlášení LFA.

Ligové vedení také nerozumí tomu, proč by sportovní akce měly být bez diváků, za to u těch kulturních se o podobných omezeních zatím nemluví. „Pokud někdo považuje účast fanoušků na venkovním stadionu, při omezené kapacitě na padesát procent a při rozdělení stadionu do několika sektorů s odděleným vstupem z hlediska možnosti šíření viru jako rizikovější například ve srovnání s konáním koncertu vážné hudby ve vnitřním prostoru, s nemožností větrání a se zastaralou vzduchotechnikou, tak to je pro mě obtížně pochopitelné,“ říká Dušan Svoboda, předseda Ligové fotbalové asociace.

LFA dále v prohlášení připomíná, že po několik měsíců úzce spolupracuje na všech koronavirových opatřeních s Ministerstvem zdravotnictví a dalšími orgány. „To vše ve snaze minimalizovat pro všechny zúčastněné jakákoliv rizika vyplývající z jejich přítomnosti na stadionech. V této souvislosti bychom rádi zmínili, že pravidelné testování všech hráčů a dalších účastníků fotbalových utkání v kombinaci s přísným dodržováním Protokolu opatření, vedlo k tomu, že podíl pozitivně testovaných osob na celkovém počtu testovaných je pod hranici 2 procent. To činí z prostředí profesionálního fotbalu jedno z nejbezpečnější a nejvíce chráněných komunitních prostředí v celém Česku,“ tvrdí LFA.

Šéf LFA si pak navíc myslí, že návštěva fotbalových zápasů stále patří mezi nejbezpečnější zábavu pro široké masy. „Osobně tvrdím, že pokud nechceme občanům zcela zakázat jakékoliv volnočasové aktivity a nechceme je izolovat v domácím prostředí, tak návštěva fotbalového utkání, samozřejmě za dodržování přísných hygienických a dalších organizačních opatření, je jedna z nejbezpečnějších aktivit. A pokud je to jinak, tak bych rád viděl nějaké argumenty podložené čísly,“ dodává Svoboda.

A jak to je s fanoušky na zápasech nejvyšší fotbalové a hokejové soutěže vlastně za současných opatření? Fotbalové stadiony je momentálně možné naplnit maximálně 10 tisíci fanoušky v oddělených sektorech pro sezení. Reálně se však na tuto kvótu žádný klub nedostal, nejblíže byli při svých zápasech Slavia se Spartou.

Kluby hokejové extraligy pak mohou zatím arény naplnit v případě, že mají jen místa k sezení maximálně z 50 procent v oddělených sektorech maximálně pro 500 lidí. Ty navíc musejí mít i při zápasech roušky. Sparta hrající v O2 Areně se tak může dostat až na 8 tisíc fanoušků většina ostatních klubů pak maximálně na 4 tisíce lidí.

Zda se na těchto kvótách něco změní, bude nejspíš jasné po pondělním zasedání vlády.