Špatně jsme dostupovali hráče, zlobil se Kotal. Ocenil i výkon Součka

Podruhé jste dokázali zvrátit nepříznivý vývoj. Budete hráče za obrat chránit?

„My jsme si před zápasem říkali, že nesmíme dopustit to, co se stalo v Karviné. Bohužel jsme udělali prakticky stejnou chybu. Neobsadili jsme hráče, který nahrával. Opakovala se víckrát. Máme na čem pracovat.“

Vypovídá schopnost otáčet zápasy o charakteru současného mužstva?

„Myslím si, že jsme po tom gólu měli převahu, bylo to jen o tom, abychom uhlídali protiútoky. Zlín je v tomto směru velmi kvalitní. Hráče jsme varovali, že musí soupeře při prvním míči dopředu důsledně obsazovat. My jsme se ale nechali otáčet a nabíhat do útoku. Nakonec jsme to zvládli i díky vyloučení soupeře.“

Jak jste inkriminované momenty, tedy vyloučení a penaltu v závěru, viděl? Zlínský trenér Páník byl hodně frustrovaný.

„Pokud jde o vyloučení, neměl jsem ještě možnost tu situaci vidět. O první žluté kartě pro Jawa není diskuse, jasný faul. Druhý zákrok byl v rohu hřiště, těžko mohu posoudit, zda to bylo na druhou žlutou. Rozhodčí to posoudil podle svého. Před penaltou to byl jasný faul na Láďu Krejčího, chyba ze strany hráčů Zlína. K výkonu sudího se ale nechci vyjadřovat, dali jsme regulérní góly.“

Krejčího obnovená premiéra na Letné: Penalta? Řekl jsem sudímu, že do mě někdo nalítl...

Celkově to byl ale možná nejrozháranější výkon v sezoně, souhlasíte?

„Vždy sleduju i hru soupeře. Zlín dobře brání, nahoře je těžké se prosadit. Mají vysoké obránce, hrají důsledně. My jsme hodně kazili, nevytvářeli jsme si tolik šancí. Nějaké jsme ale měli, zbytečně jsme však spěchali. Mohlo to z naší strany být určitě lepší.“

V průběhu druhého poločasu jste přešel na hru se čtyřmi obránci. Jaký jste měl záměr?

„K tomu došlo nedopatřením. Chtěli jsme, aby Láďa Krejčí hrál třetího útočníka, proto tam šel Minčev. Hanousek byl v prostoru, kde se nic neřešilo. Hráči to nepochopili, ale jsme rádi, že se nám to povedlo zvládnout.“

Ostrou premiéru absolvoval mladý Filip Souček, jak jste s ním byl spokojený?

„Dokud mohl, zvládal svojí roli. Pak jsme ho střídali. Ke změně došlo v sobotu, kdy byl Láďa Krejčí pozitivní, ale Filip to zvládl. Víc nám chyběl Kozák, vysokého útočníka jsme neměli. Ve druhém poločase bychom ho při tom určitě využili.“

David Lischka a Matěj Hanousek hlavně v prvním poločase poztráceli spoustu míčů. Je pro vás výkon levé strany hřiště varováním?

„Spíš mi vadilo špatné přistupování k hráčům. Nechávali jsme je otočit, dělal to i Plechatý. Při šanci Poznara to bylo stejné. Od protihráčů jsme stáli moc daleko. Nemůžete soupeře nechat, aby se otočil, pak totiž následuje náběh a je otázka, jak to soupeř vyřeší.“

Už dlouho je ticho kolem Dávida Hancka. Jak to s jeho případným návratem do akce vypadá?

„Nevím, kdyby mohl naskočit. S mužstvem netrénuje.“

Poprvé od začátku naskočil i navrátilec Ladislav Krejčí. Jak se popral s nezvyklým postem u pravé postranní čáry?

„Měli jsme tam záměr. Soupeř hrál na tři obránce, chtěli jsme vytvářet prostor pro Plechatého. Dvakrát nebo třikrát tam dobře naběhl, ale nedokázali jsme to využít. Chybělo víc centrů, to samé od Karlssona. Ten ale přinesl vzruch, umí obejít hráče, vytváří zajímavé prostory.“

SESTŘIH: Sparta - Zlín 3:1. Letenští otočili proti oslabenému soupeři. Sporně zasáhl VAR Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Páník: Za stavu 1:0 jsme je měli uzemnit. Možná by byly dvě tři penalty...