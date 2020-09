Zahustel se nejdřív modlil, pak rozhodl. Mikymu jsem děkoval

Za Mladou Boleslav se trefil skoro po pěti letech. Ondřej Zahustel dal poslední gól za svůj mateřský klub před odchodem do Sparty v listopadu 2015, včera proti Jablonci nasměroval Středočechy za výhrou 2:0 první brankou. Před svým gólem ale zažil muka, když vyslal do šance jabloneckého Patrika Haitla, pak děkoval brankáři Petru Mikulcovi. Nakonec se ale mohl radovat. „Chtěli jsme to urvat,“ podotkl Zahustel.

Utkání jste rozhodl jedinou brankou. Jak velká je to vzpruha pro vás osobně?

„Určitě to pro mě nějaká vzpruha je. Jsem rád, že jsem ke třem bodům pomohl gólem, protože se ode mě očekává, abych góly a asistencemi přispíval. Proto jsem rád, že mi to tam padlo.“

Gól jste si sám založil vyhranou hlavičkou. Byla to secvičená akce?

„Jo, stopeři nebo brankář dává dlouhé balony většinou na mě. Troufám si říct, že jsem v hlavičkových soubojích silný. To se potvrdilo. Vyhrál jsem hlavu a šel jsem hned za míčem. Drchy (Drchal) si to podle mě prvním dotekem dával pro sebe. Ale já jsem tam byl. Bylo důležité, abych si to dal prvním dotekem dobře. To se povedlo, pak už stačilo jen trefit bránu na zadní tyč.“

Co vám problesklo hlavou, když se po vaší zpětné hlavičce ocitl sám před brankářem Mikulcem jablonecký Haitl, který svou šanci neproměnil?

„Měl jsem to spíš odehrát na jistotu nebo míč odkopnout někam dopředu. Chtěl jsem hrát konstruktivně se stopery, ale dal jsem to dlouhé. V tu chvíli jsem si říkal: ‚Miky, chyť to.‘ Naštěstí nás podržel, já jsem mu za to o poločase poděkoval.“

Mladá Boleslav - Jablonec: Drchal vyhrál souboj pro Zahustela, ten střelou na zadní tyč skóroval, 1:0 VŠECHNA VIDEA ZDE

Nebyli jste nervózní, že se vám před tímto zápasem ještě nepodařilo bodovat?

„Nemyslím si, že jsme byli nervózní. Samozřejmě není nic příjemného mít po třech kolech nula bodů a být poslední. Ale nesvazovalo nám to nohy, nedávali jsme si tuhle bilanci do hlav. Chtěli jsme tenhle zápas urvat. Myslím, že na hřišti to bylo vidět.“

Musel jste jako jeden z nejzkušenějších hráčů v kabině zasahovat a uklidňovat ostatní?

„Ne, žádná promluva v kabině neproběhla. My starší jsme ale ostatní hecovali, to musí být. I když máme mladý tým, zvládli jsme to.“

V posledních zápasech hrajete na tři stopery, vy nastupujete jako halvbek. Jak vám tahle pozice sedí?

„Sedí mi a baví mě. Začínal jsem na ní ve Spartě, když jsem tam přišel. Znám ji. A teď nám to funguje, v prvních dvou zápasech jsme dostali sedm gólů. Takhle jsme v obraně pevnější, já mám za úkol i hodně útočit. Baví mě na lajně lítat nahoru dolu.“

Jak vám první udržená nula v sezoně pomůže?

„Určitě nám může pomoct. Musíme se od obrany odpíchnout. Když góly dostávat nebudeme, tak dopředu máme kvalitní mužstvo a šance si vytvářet budeme. Pro celý tým, tak pro Mikyho je důležitá. Za žádné góly v předchozích zápasech nemohl, možná za jeden v Plzni. Ale je to mladý a hlavně talentovaný gólman. Celý tým hrál dozadu výborně.“