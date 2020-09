Zidanovka i taktika. Zlín brousí hit pro TOP kluby, Páník připomenul Součka

Natáhne dlouhé nohy, vymotá se z obležení protihráčů a pádí kupředu. Ve Zlíně si piplají guinejský talent. Záložník Cheick Conde (20) je po pár zápasech hitem, ocitl se na radaru Sparty, Slavie i Plzně. Po jeho působivém představení na Letné se navíc ohlásily dva týmy z ciziny. „Na odchod do velkého klubu je brzy. Potřebuje dozrát,“ tvrdí kouč Bohumil Páník.

Předevčírem na Spartě proti mazákovi Bořkovi Dočkalovi drze vystřihl „zidanovku“. Jo, tohle je Cheick Oumar Conde, který ještě před necelým rokem hrál ČFL za Táborsko.

Zlín ho angažoval v zimě po několika schůzkách s jeho agentem Danielem Chrysostomem. Údajně jen za 1,6 milionu korun. „Nebylo to riziko,“ upozorňuje viceprezident klubu Zdeněk Grygera.

Dnes je záložníkova hodnota několikanásobně vyšší, interes tuzemské top 3 sílí. „Od prvního tréninku na něm byl vidět obrovský potenciál, je zajímavý. Má výskok, sílu,“ popisuje bývalý reprezentant. Conde je typický běžec „box to box“, obsáhne velký prostor. Rozbije soupeřův útok, našlápne s balonem a několika rychlými kroky vytvoří přečíslení. Na tomto má postavenou hru.

Góly zatím nesází. „Není typ, co bude rvát balony do sítě,“ podotýká Páník. „Ale může to přijít s věkem. Souček v jeho letech na Žižkově taky běhal po hřišti a tvrdě pracoval. Musel dozrát, a pak začal dávat i branky,“ připomíná cestu současné hvězdy West Hamu United.

Víte, co spojuje Amadoua Diawaru, záložníka AS Řím, se zlínským talentem? Oba měří 185 centimetrů, operují ve středu hřiště a vyrostli v akademii FC Sequence v Guineji. Před šesti lety se tam krátce potkali.

O dva a půl roku starší Diawara záhy přestoupil do San Marina a přes čtvrtou italskou ligu to vzal do Boloni. Odtud si ho vytáhla Neapol a před rokem za něj vysázel velkoklub z Říma v přepočtu téměř 550 milionů korun!

Condeho cesta vede přes Česko. Jinak je velmi podobná. Nejdřív klub z nižší evropské soutěže, po krátké aklimatizaci posun do průměrného prvoligového celku a tam další rozkvět.

„Není na něj tlak a už se dostal do fáze, kdy může hrát celých devadesát minut. Kolem sebe má zkušené hráče, vedle nichž se správně rozvíjí,“ naráží Páník na „učitele“ Jiráčka, Hlinku, Buchtu či Procházku. „Musí růst jako květinka a bude z něj užitek. On je citlivý, přes noc se nemůže stát šampionem. Nesmí se to tlačit na sílu,“ zdůrazňuje.

Mazáci Condeho usměrňují, aby na hřišti nedivočil a nepouštěl se do přehnaných rizik. Na Spartě vystřihl disciplinovaný výkon, aniž ubral z přirozené hravosti. „Udělal minimum chyb,“ ocenil trenér, který měl v týdnu se všemi hráči tmavé pleti dlouhý pohovor. Conde, Dramé i Jawo potřebují pevné vedení, aby naplnili svůj potenciál a stali se atraktivními pro větší kluby.

Guinejskému středopolaři stačilo patnáct zápasů v lize a je z něj lákavé zboží. Ve třetím kole proti Zbrojovce přihrál na dva góly. „Před Spartou jsme s ním mluvili a on to dal. Dokázal ve dvaceti letech skloubit svou svobodu s taktickými pokyny,“ ocenil Grygera, jenž o zájmu české špičky ví. Konkrétní nabídku však prý Zlín na stole nemá. Zatím.

