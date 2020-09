Svoboda poslal dopis Prymulovi: Fotbal je v ohrožení! Chceme jednat

Fotbal zase čelí vážným komplikacím. Podle ranního vyjádření nového ministra zdravotnictví Romana Prymuly je pravděpodobné, že dojde k omezení hromadných venkovních akcí na maximální počet sto osob. To by se výrazně dotklo víkendového kola FORTUNA:LIGY. Od prvního září přitom nově platila maximální povolená kvóta na jeden zápas, a to 1000 osob plus padesát procent ze zbývající kapacity daného stadionu. Nyní vážně hrozí, že fanoušci se na utkání vůbec nedostanou… „Pevně doufám, že před vyhlášením plošných opatření budeme mít možnost na toto téma s novým vedením ministerstva zdravotnictví jednat,“ říká v rozhovoru pro iSport.cz Dušan Svoboda, předseda Ligové fotbalové asociace.

Roman Prymula prohlásil, že velmi pravděpodobně dojde k omezení hromadných venkovních akcí, kterých se nově bude moci účastnit pouze maximálně sto osob. Znamená to, že fotbal se ocitá znovu ve výrazném ohrožení. Souhlasíte?

„Určitě. Dnes ráno jsem adresoval dopis na pana ministra zdravotnictví Romana Prymulu, stejně tak na ministra vnitra Jana Hamáčka. V něm jsem se jim snažil vysvětlit a objasnit situaci spojenou s fotbalovými utkáními. Zároveň jsem je požádal o schůzku ještě předtím, než budou plošně vyhlášena nová opatření. Abychom měli možnost se o problematice fotbalu pobavit, vysvětlit jim naše postoje a stanoviska. Pevně doufám, že před vyhlášením plošných opatření budeme mít možnost na toto téma s novým vedením ministerstva zdravotnictví jednat.“

Předpokládám, že v tuto chvíli termín případné schůzky ještě nemáte?

„Zatím ne. Ministr je ve funkci od včerejška. Jak říkám, ráno jsme odeslali oficiální dopis. Věřím v rozumnou diskusi.“

Je nějaká hranice, za kterou nepůjdete? Spekuluje se o počtu tří tisíc osob na stadionech…

„Jsme připraveni jednat o všech variantách. Vše ostatní jsou jen čiré dohady.“

Co by pro fotbal znamenalo, pokud by nový ministr nevyslyšel vaše argumenty, a restrikce by se dotkly víkendového kola FORTUNA:LIGY?

„Byly by to jen další komplikace. Pokud opravdu takové omezení bude přijato, tak doufám, že s nějakým předstihem. Od března neřešíme nic jiného, než koronakrizi a způsob, jak fotbal zase nastartovat. Pro ekonomiku klubů to jsou velké rány. Proto bych byl rád, pakliže budou přijímána další opatření, aby rovněž bylo naznačeno, kdo a jakým způsobem bude řešit finanční ztráty, které tím vzniknou. Respektive, jakým způsobem se budou kompenzovat. S jarním uzavřením stadionů a rušením mnoha sportovních akcí vznikly celému prostředí masivní finanční ztráty a doteď nebyly profesionálnímu sportu ani částečně nahrazeny. Dokonce nebyl ani vypsán žádný program. Není možné, že aby se náklady přenesly jen na majitele ligových klubů.“

Dovedete si představit, že by se liga zase zastavila?

„Nedovedu si to představit, ani k tomu nevidím důvod.“

Ani v případě, že by zcela bez výjimky byla vyžadována kvóta účasti sto osob na hromadných akcích?

„Doufám, že omezení bude nastaveno rozumně. Jednou věcí jsou diváci, tou druhou sportovci. Tvrdím, a to celkem důrazně, že profesionální fotbalisté jsou každý týden pravidelně testováni, jsou pod permanentním lékařským dohledem, neexistuje bezpečnější komunitní prostředí z hlediska šíření koronaviru. Předpokládám, že případná omezení se budou týkat fanoušků na tribunách, ale nebude nám v žádném případě znemožňováno hrát fotbal. A to i v návaznosti na evropské poháry a reprezentaci.“