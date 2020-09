Poslední tanec pro hokej? Musíme hrát dál, klidně i bez lidí, zní z extraligy

Extraliga se rozjela ve slušném režimu. Doma nastupují hráči se smlouvou v NHL. Ale vypadá to, že po dvou kolech může dostat hokej ránu. Hrozí, že se kvůli koronaviru vyklidí hlediště. Jak moc? Úplně? Celý sport bude vyhlížet pondělní verdikt. Na extraligu pak čeká téma, že se potřebuje domluvit, jestli i za tvrdých podmínek hrát. Tedy klidně i bez lidí, když na to přijde. „Kdyby se nehrálo vůbec, možná si na hokej nikdo za rok nevzpomene,“ vypálil hned zlínský kouč Robert Svoboda.

Dlouhé týdny Tipsport extraliga řešila, jestli začátek své soutěže nechat v předem ohlášeném režimu. Nakonec řekla ano a kola nejvyšší hokejové soutěže se roztočila 17. září podle plánu. Argumenty, že by se měl start odložit, které zněly třeba z Brna nebo z Plzně, protože na tribuny pořád nejde dostat všechny fanoušky, nakonec zůstaly v menšině.

Dalo se čekat, že se opatření na zimních stadionech spíš utáhnou. Rozvolnění v blízké době a plné arény? Jen sen. Nebo vzpomínka na staré bezstarostné časy, kdy se řešily jen góly a výsledky. Teď je hlavní téma českého hokeje ekonomika. Kdo přežije tenhle ročník, přežije už všechno.

Podle víkendových vyjádření politiků i odborníků to vypadá, že na hokej padne další těžká chvíle hodně brzy. Asi dřív, než kluby čekaly. Utažení režimu je tady, pravděpodobně přijde už v pondělí jako jeden z výstupů Ústředního krizového štábu. Vedení fotbalové ligy už taky v neděli vydalo prohlášení, ať vláda nezavírá stadiony, ale ať hledá řešení.

Je velmi pravděpodobné, že se v první řadě ořežou návštěvy na akcích v uzavřených prostorech. Tedy na hokeji. „Když jsem poslouchal vyjádření politiků během neděle, tak je možné, že návštěvy na hokeji omezí úplně. Nechají se jenom divadla, kde jsou lidé ticho. Myslím si, že stadiony se škrtnou úplně. Je to špatné, nevypadá to pro nás vůbec dobře,“ zachmuřeně reagoval na vývoj protipandemických opatření pardubický majitel Petr Dědek.

Pokud předpověď trefí? „Na rovinu vám řeknu, že kdybychom měli hrát bez lidí, tak to nemá vůbec cenu,“ hned vypálil pro deník Sport jiný z vládců extraligového klubu. Ví, že přijde hodně bouřlivá diskuze. Nechtěl své jméno zveřejňovat.

Ale to neštěstí v českém hokejovém prostředí cítíte. Plus taky strach, co přijde. Přitom na ledě sledujete dobrou show. Za Plzeň rozjel skvěle ročník šestnáctiletý obránce David Jiříček. Veterán Ladislav Šmíd , bek Liberce, zase sbírá v úvodu body kosou (1+5). Roman Horák se chytil ve Spartě. V akci vidíte Filipa Hronka nebo Martina Kauta , hráče se smlouvou v NHL. Tohle má smysl sledovat dál. Byť jen přes obrazovky, zase slyšíte jinde. „Musí se hrát, klidně bez lidí. Jinak nám to vezme kompletní život. Nebylo by to ideální, ale musí se něco dít. Kdyby se nehrálo vůbec, na hokej si za rok možná nikdo nevzpomene,“ myslí si i zlínský trenér Robert Svoboda.

To samé razí i pardubický boss Dědek: „Můj pohled je, že nám nezbude asi nic jiného, než hrát dál. Kdybychom zastavili soutěž, nevěděli bychom dopředu, kdy se situace zlepší. Tenhle krok by ohrozil existenci hokeje. Diváci by se pak holt museli dívat nějakou chvíli v televizi. Hokej musí jet, musí.“

Vývoj mě děsí, říká Hynek

V tuhle chvíli jsou v karanténě dva kluby, Vítkovice a Kometa. Zbytek soutěže šlape. Diváci si hokej užívají. Nechtějí se vzdát své zábavy. Na Spartě několikrát zazněl pokřik „ Babiš ven “. V Pardubicích zase do sektoru na stání domácí tým instaloval židle. Dvakrát během zápasu s nimi fans mávali nad hlavami.

„Naše myšlenky se upínaly hlavně k prvnímu zápasu, aby všechno proběhlo, aby to dopadlo. Ovšem sledujeme vývoj a prohlášení odpovědných lidí a upřímně řečeno mě to děsí,“ uvedl před nedělním zápasem s Hradcem generální manažer Litvínova Pavel Hynek. Jeho týmu první dvě kola odpadla, měl mít volnou neděli, přeložil si sem aspoň bitvu s Mountfieldem.

Hokej chápe, že potřebuje hrát, týmy chtějí být v akci. „Jestli bychom měli začít ligu a po pár kolech zavřít tribuny, pak je otázka, jak bychom se k tomu jako kluby postavili. Řešili jsme to zatím interně v rámci klubu, ale teď vycházíme z toho, že nemá cenu stahovat kalhoty, když brod je daleko. Vycházíme z opatření, která jsou a co nám umožňují a v rámci toho jsme připravili první utkání,“ dodal Hynek.

Případně omezení počtu návštěvníků na hokeji bude znamenat další velké ztráty. Za současných opatření je kluby vyčíslily na 150 milionů korun, které by za základní část scházely na vstupném. Týmy ale mají často navíc sponzorské smlouvy navázané na počet sehraných zápasů. Takže jen úvaha, že by se čekalo na fanoušky na tribunách, když někdy v říjnu, v listopadu má hrozit největší vlna COVID-19, je hodně riskantní.

Odkládat by se mohlo do nekonečna, až by se zjistilo, že není kam uhnout a zápasy nelze odehrát. Tím pádem by si extraliga škrtla další velké peníze ze sponzorského plnění. „Hlavně doufám, že přežije hokej. Není řešení nehrát, když nebudeme mít přímo na stadionu lidi,“ dodal Dědek.

