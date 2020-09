Liga očima fanoušků: Slávistická odplata, faktor Ondrášek i jiný Baník

Plzeňská děkovačka v Ďolíčku • FOTO: Pavel Mazáč/Sport Čtvrté kolo FORTUNA:LIGY je až na duel Příbrami se Slováckem dohrané. Přineslo několik zajímavých momentů, které vzbudily emoce. Slavia přejela doma Teplice, Sparta si poradila se Zlínem, Baník zvládl souboj s nováčkem a Plzeň s přispěním nové posily Zdeňka Ondráška získala všechny body na Bohemians. Jak viděli fanoušci poslední duely svých mužstev?

SLAVIA: Odplata za ostudu byla blízko Do Edenu přijely na páteční předehrávku Teplice, které jistě chtěly zkusit zabodovat s ohledem na předchozí remízu sešívaných s Pardubicemi v Ďolíčku. Nicméně jejich snažení obdrželo vážnou trhlinu již v druhé minutě, kdy obdržely gól, a následně ve 13. minutě, kdy byl stav již 2:0. Vyloučení stopera Heidenreicha ve 20. minutě jejich snažení utnulo definitivně. Konečný výsledek 5:1 byl ještě milostivý. Slavia mnoho šancí nepoměnila a jen se štěstím Teplice neobdržely odplatu za ostudných 0:7 z roku 2013, které dodnes budí mnoho slávistů ze spaní. Zajímavé však také byla absence Tomáše Kučery. Tento známý teplický fotbalista a současně rapper si totiž den před zápasem odskočil do klubu FUTURUM na křest prvního alba své skupiny. Tísnilo se tam několik stovek lidí a to se samozřejmě v době koronavirové nelíbilo ani Slavii, ani Teplicím. Upřímně, je mi ho líto, ale nenasazení k zápasu chápu. Snad si v dohledné době nebude muset vybírat mezi fotbalem a rapem. DAVID OCETNÍK. 42 LET, AREA 114 SESTŘIH: Slavia - Teplice 5:1. Demolici řídil Olayinka, Skláři hráli 70 minut v deseti

PLZEŇ: Ondrášek, to byl rozdíl… Sobota, jedeme do Prahy, do Ďolíčku. Vezměte si všichni ochranné obleky, dle vyjádření vlády jde zde zřejmě o koronavirem totálně zamořené město. Nevím, jsem od soboty doma a nic na sobě necítím. A to jsem roušku používal minimálně. Na hřišti jsem měl o naše borce docela strach. Poslední výjezdy sem nebyly nic moc, nálož a dvě remízy. Tentokrát bylo něco jinak: ONDRÁŠEK. Od první minuty bylo vidět, že mu míč nepřekáží, na rozdíl od jiných. Nebyl hamounem, balony parádně rozděloval, takový Honza Kopic vedle něj rozkvetl jako slunečnice na letním svitu. Jako třešničku dal hned gól, čemuž jsem věřil tak, že jsem si na to i vsadil. Sice bylo ve druhé půli vidět, že šlape vodu, ale nebojím se, kondici dožene a bude platným i nadále. Nakonec z toho bylo 4:1, nicméně gól Bohemky byl taky parádní a obrana se musí víc hlídat. Ve čtvrtek se do hlediště nepodíváme, snad vyhrajeme i tak. Jestli půjdeme v neděli, je věštění z křišťálové koule, to umí jen plukovník Prymula. Jojo, ještě si užijeme. KOVI. 52 LET, PODNIKATEL Bohemians - Plzeň: Kobra pálí za Viktorii! Ondrášek se hlavičkou poprvé prosadil, 1:0

SPARTA: Obratu si vážím, ale... Problémům s nákazou koronavirem jsme se nevyhnuli ani my. Naštěstí se utkání se Zlínem mohlo odehrát a kluci budou, doufám, taky v pořádku. A nejen oni. Už je pomalu tradice, že jsme museli opět otáčet vývoj zápasu a znovu po ospalém začátku. Musím ale říct, že si obratu vážím, Zlín byl opravdu výborný a přesně věděl, co na nás hrát. Ani se jim proto moc nedivím, že po takovém průběhu cítili křivdu. Na druhou stranu bych neřekl, že se jednalo o nějaký zářez. Tyhle věci se prostě nyní pískají a karty se za ně dávají. Když dřív hráč odehrál jako první balon a soupeře při tom sestřelil, nic se nepískalo a ani se nežlutilo, ale to už dávno neplatí. Je také vidět, že liga bude až na výjimky opravdu vyrovnaná a žádný zápas nebude jednoduchý. Přesvědčili jsme se o tom v Karviné i se Zlínem. A to těžší nás teprve čeká. V lize i v poháru. Otáčet zápasy se nám také nemusí dařit donekonečna. Je dobře, že na to máme sílu i hlavu, ale berme to jako poslední varování a přistupujme k zápasům od začátku zodpovědně a koncentrovaně. MICHAL ŠEDIVÝ. 52 LET, OUTDOOR EXPERT SESTŘIH: Sparta - Zlín 3:1. Letenští otočili proti oslabenému soupeři. Sporně zasáhl VAR

BANÍK: Z hráčů na odpis tahouni Souboj s Pardubicemi nám ukázal úplně jiný Baník než v dosavadních zápasech. Nevím, jestli to bylo trochu dáno i marným výkonem hostů, ale jedno vím jistě. Hráči, kteří byli v létě téměř na odpis (Fillo, Fleišman a zejména De Azevedo), se stali v sobotu tahouny týmu. Šlo vidět, jak Fleišman s Fillem dodali na krajích jistotu, zkušenost, důraz a přehled. Nejen těmito vlastnostmi dokázali zcela nahradit někdy vzhledem k věku chybějící rychlost. De Azevedo byl nejlepším hráčem na hřišti. Jeho osud a příběh u nás moc nechápu. V každém případě se k tomu postavil skvěle a výkony za béčko se hlasitě přihlásil o základní sestavu v áčku. Možná v tom sehrál svou roli i nový sportovní ředitel Grussmann. Věřím, že se hráč a klub rozumně dohodnou a tento pro ligu technicky nadstandardní hráč v Baníku zůstane. Zasloužené tři body by měly do celého týmu přinést klid pro práci. Z Teplic bychom si mohli nějaký ten bodík dovézt, ať se prozatím minimálně v tabulce pravdy pohneme o kousek nahoru. DAVID LIVEČ. 38 LET, VEDOUCÍ PRODEJE SESTŘIH: Baník - Pardubice 3:0. První výhra Ostravy v sezoně, zářil De Azevedo