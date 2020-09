Slovácký Nemrava se chystá na Slavii: Chceme hrát jako Midtjylland

Peter Olayinka (vpravo) si plní obranné povinnosti v duelu play off Liga mistrů s Midtjyllandem • Pavel Mazáč / Sport

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský sleduje počínání svých svěřenců v duelu play off Ligy mistrů proti Midtjyllandu • Pavel Mazáč / Sport

Záložník Slavie Nicolae Stanciu střílí v utkání proti Midtjyllandu v play off Ligy mistrů • Pavel Mazáč / Sport

Jablonečtí se radují z vyrovnávací branky do sítě Slovácka • Dominik Bakes / Sport

Má před sebou životní zápas. V sobotu v Edenu proti Slavii. Vít Nemrava (24) v něm bude potvrzovat roli nové jedničky Slovácka, za jehož pevnou obranou je pod tlakem okamžiku. Soupeř mívá jednu dvě šance a při nich musí brankář svůj tým podržet. Tohle zažíval Petr Čech, Nemravův velký vzor, v Chelsea. „Musíte být pořád koncentrovaný, o to je to možná složitější. Potřebujete udělat ten jeden zákrok, třeba v sedmdesáté minutě,“ podotkl nástupce Matouše Trmala.

Nedávno chytal MSFL v Uherském Brodě nebo za béčko Slovácka. V klubu byl trojkou, čtyřkou. Předtím zkoušel prorazit ve West Hamu United, maximem byly starty za výběr U-23. Dnes Vít Nemrava sleduje na dálku, jak v týmu „kladivářů“ válí krajan Tomáš Souček. On sám už taky jde po správné cestě, kouč Martin Svědík mu těsně před startem sezony svěřil úřad prvního gólmana. Vychytá rodák z Dolního Němčí mistrovskou Slavii?

Jaký je rozdíl chytat ve třetí lize a v první?

„Obrovský. Kvalita, tlak, rychlost, to všechno je jiné. Herní situace jsou odlišné. Pokaždé se ale snažím nastupovat s čistou hlavou a maximálně koncentrovaný.“

Ve Slovácku jste byl až do léta náhradník. Jak dlouho byste byl ochotný ještě čekat na šanci?

„V mé kariéře určitě byly fáze, kdy jsem cítil, že je potřeba udělat něco jiného. Někdy jsem si zase myslel, že šance může přijít. A nepřišla. Začal chytat Maty (Matouš Trmal) a furt dokola se mluvilo, že někam přestoupí. Říkal jsem si, že pokud to nevyjde teď, tak nevím, kdy jindy. (úsměv) Nakonec odešel Radek Porcal, pak i Maty.“

Rychlý Trmalův přestup do Portugalska nebyl moc v plánu, že?

„To nebyl. Stejně jako to, že na začátku přípravy skončí ze dne na den Porci. Z ničeho nic jsem tu byl sám s Jirkou Borkem z dorostu. Bylo jasné, že někdo musí přijít. Objevil se Pavel Bajza. Do poslední chvíle jsem nevěděl, kdo z nás začne ligu. Na konci přípravy chytal Pavel, trenéři ho chtěli vidět v akci. Říkal jsem si, že stát se může cokoliv.“

Jako jednička jste začal vy a v sobotu proti vám budou stát střelci Slavie.

„Určitě to bude nejtěžší zápas mé kariéry. Slavia má obrovskou kvalitu. Viděl jsem její utkání s Midtjyllandem. Narazila na velmi kvalitního soupeře, hodně organizovaného. Hrát zezadu a organizovaně, to by na ni mohlo platit. Takto se taky snažíme prezentovat.“

Vede vás kouč Martin Svědík. Je náročný i na gólmany?

„On je náročný na všechny stejně. Naše hra je postavená na obranné fázi a gólman je její nedílnou součástí. Trenér si vždycky řekne svůj názor a pak to probíráme ještě s trenérem brankářů.“

Máte po čtyřech zápasech v lize větší klid a sebevědomí?

„Určitě. Když jsem odchytal poslední utkání minulé sezony na Bohemce, hodně mi to pomohlo pak v přípravě. Na psychice byla ta zkušenost poznat, cítil jsem se líp než předtím. I mužstvo mi začalo víc věřit. Teď na Slavii čekám větší vytížení než v předchozích třech zápasech.“