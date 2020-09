Heidenreich nastoupil po červené na Slavii: Byl jsem úplně bezradný

Jeho vyloučení v minulém kole na Slavii řešily postupně tři komise. Komise rozhodčích ho sice označila za nesprávné, nicméně disciplinárka mu potvrdila stopku na jeden zápas. Přesto teplický stoper David Heidenreich proti Baníku nastoupil a přispěl k výhře 2:1. Start mu hlasováním per rollam umožnila odvolací komise, která jeho případ bude řešit na svém nejbližším řádném zasedání. „Počítal jsem s tím, že se to zvládne,“ přiznal dvacetiletý talent.

Jaké to bylo dozvědět se o svém startu až v poledne v dne zápasu?

„Celý týden jsem věděl, že můj případný start je nějak v procesu, ve čtvrtek jsme podali protest. Pořád jsem se připravoval, že půjdu do základní sestavy, tím, že jsem se to dozvěděl v den zápasu ve dvanáct, to bylo trochu napínavý. Ale věřil jsem tomu, že budu moct nastoupit.“

Jak to ovlivnilo vaši koncentraci a výkon?

„Počítal jsem s tím, že se to zvládne, protože jak všichni víme, moje červená na Slavii byla hodně přísná, diskutabilní. Snažili jsme se zakládat útoky, ale moc jsem se do kombinace nedostával, což je škoda. Druhý poločas byl už hodně o bojovnosti, kluci podali super bojovný výkon. Ale se svým výkonem osobně moc spokojený nejsem.“

Žralo vás, že byste kvůli nesprávnému vyloučení na Slavii neměl hrát?

„Bylo to už krásně vidět na mém výrazu v přímém přenosu, doopravdy jsem nechápal, co se pískalo, protože jsem o ničem nevěděl. Přišlo mi to jako normální souboj, kterých svedu iks za zápas. A najednou slyším, že na mě rozhodčí volá a vidím v jeho ruce červenou kartu, to bylo hrozný. Byl jsem úplně bezradný, oslabil jsem kluky, bylo mi to líto. Ale pak mě v klubu uklidňovali, že se to vyřeší a naštěstí se to zvládlo, tak uvidíme, jak to dopadne.“

Byl to pro vás extrémně důležitý zápas s ohledem na vývoj v tabulce?

„Přesně tak. Se Slováckem to bohužel nedopadlo, tak jsme chtěli urvat tři body před domácími fanoušky ještě o to víc – vyšlo to. Jsme moc rádi. Myslím, že šest bodů je dobrých.“

Poprvé v sezoně jste hráli ve čtyřčlenné obraně. Jaká to pro vás byla změna, jak jste se v tom cítil?

„Ve čtyřčlenné obraně jsem hrál hodněkrát, strašně jsem se těšil na to, že si můžu v Teplicích zkusit další herní styl. Myslím si, že výkon obranné čtveřice byl hodně dobrý, škoda toho inkasovaného gólu. Uvidíme, jak to bude dál.“

Překvapilo vás, jak zápas zvládli krajní beci Alois Hyčka a David Černý? První hrál přes nohu, druhý nastoupil na tomto místě vůbec poprvé v životě.

„Od obou to byl výborný bojovný výkon. Měli to strašně těžký, Ostrava má dobré krajní záložníky, takže podstoupili hodně soubojů, hodně toho naběhali. Lojza se dostával i do šancí, do centrů, byl hodně aktivní, David měl hodně vyhraných soubojů, vedli jsme přes něj rozehrávku. Takže super.“

