Kúdela jako střelec i kapitán: Cítil jsem zodpovědnost. Řekl si o sestavu?

Poprvé v kariéře dal v ligovém zápase dva góly. Stoper Slavie Ondřej Kúdela nejprve proti Slovácku proměnil penaltu, pak krásnou ranou přidal druhý gól, a coby kapitán a střelec navedl červenobílé k výhře 3:0 „Je to skvělý pocit, ale je jedno, kdo góly dá. Důležitější je vítězství,“ líčil Kúdela. Teď už se soustředí na odvetu play off Ligy mistrů proti Midtjyllandu.

Kde se ve vás vzal takový střelecký apetit?

„Možná jsem cítil větší zodpovědnost, když se sestava víc proměnila. Ale nebyl jsem nějak extra namotivovaný, do každého zápasu jdu s tím, že chci vyhrát. Měl jsem radost, že jsme brzy vedli.“

Z čeho vyplynulo, že jste šel kopat penaltu? Určení jste byli společně s Petarem Musou.

„Šel jsem za Petarem a ptal jsem se ho, jestli chce kopat. On říkal, že ano, tak jsem mu odpověděl, ať jde. Ale nakonec mi řekl, ať jdu já. Tak jsem šel.“

Je možné, že penalty budete kopat častěji?

„Toť otázka. Teď ale byla výjimečná situace. V průběhu sezony se ta sestava bude měnit. Jsou tam kluci, kterým spíš pomůže, když budou moct jít kopat penaltu. Takže to nechám na nich.“

Střela při druhé brance vám krásně sedla. Byl to váš nejhezčí gól kariéry?

„Nevím, jestli byl nejhezčí, ale byl důležitý. Věděl jsem hned, že budu střílet. Viděl jsem, jak míč odskakuje, počkal jsem si na jeho pohyb a pak ho trefil.“

Slavia - Slovácko: Kúdela nádhernou ranou z voleje zvyšuje na 2:0!

Jak se na hřišti projevilo, že jste hráli ve zcela netradiční sestavě?

„Už ve čtvrtek jsme věděli, že budeme hrát jiným systémem a že asi nastane velká obměna sestavy. Trenér se rozhodl pošetřit některé hráče. Myslím, že máme dostatečně široký kádr na to, abychom mohli této situace využít. Všichni chtějí trenérovi ukázat, že i příště by měli nastoupit oni. Musím pochválit všechny kluky, kteří hráli. Občas to samozřejmě nebylo jednoduché, ale myslím, že jsme to zvládli skvěle. Myslím, že první branka nám dodala klid. Věděli jsme, že když bude Slovácko prohrávat, nebude to pro ně optimální. První poločas jsme zvládli určitě líp než druhý.“

Trnul jste ve druhém poločase při některých šancích Slovácka?

„Je pravda, že ve druhém poločase nám postupně chyběl drajv ve středu hřiště. Jako bychom trochu přestali hrát, Slovácko toho využilo. Nezbývalo jim nic jiného, než to zkusit. Zachránila nás tyčka, kdy se míč odrážel. Možná to byl zlomový moment, bůhví, jak by to vypadalo, kdybychom inkasovali. Je pravda, že druhý poločas nebyl z naší strany ideální.“

Slavia - Slovácko: Kúdela suverénně proměnil penaltu, 1:0!

Myslíte, že jste trenérovi zamotal hlavu před odvetou play off Ligy mistrů s Midtjyllandem?

„Nejde o to, jestli jsem trenérovi zamotal hlavu já, nebo někdo jiný. Jsme ve Slavii, na každém tréninku chceme trenérovi dokázat, že bychom měli hrát. Musíme fungovat jako tým, máme společný cíl, chceme to ve středu v Dánsku zvládnout. Trenéři se budou snažit vymyslet to nejlepší a nejúčinnější na soupeře. Otázka bude, do jaké míry nám to vyjde. Všichni se na ten zápas upínáme, všichni si přejeme Ligu mistrů zopakovat, víme, jak tam zápasy vypadají. Chtěli bychom se zase porovnat s evropskou špičkou. Ať nastoupí jeden, nebo druhý, každý bude dělat vše pro úspěch.“

Góly Domácí: 2. Kúdela, 29. Kúdela, 90+2. Provod Hosté: Sestavy Domácí: O. Kolář – Karafiát (84. Coufal), Kúdela (C), Zima, Oscar – Takács – Malinský (85. Sima), Traoré, Lingr (74. Masopust) – Musa (46. Tecl), Kuchta (74. Provod). Hosté: Nemrava – Reinberk, S. Hofmann (80. Kliment), Mich. Kadlec, Kalabiška – V. Daníček (C), Havlík – M. Petržela (65. Kohút), Sadílek (87. Kubala), Navrátil – Cicilia. Náhradníci Domácí: Coufal, Kovář, Masopust, Provod, Stanciu, Tecl, Sima Hosté: Bajza, Kohút, Kliment, Kubala, Šimko, Mareček, Rezek Karty Domácí: Kúdela Hosté: S. Hofmann, Navrátil, Kalabiška, Reinberk Rozhodčí Franěk – Vitner, Ratajová (K. Hanousek) Stadion Eden Aréna, Praha-Vršovice