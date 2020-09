Naštvaný Fendrich: Když se to se*e, tak se to se*e! Opava umírá na krásu

Na první pohled solidní výkon. Rychlá kombinace, dobrý přechod do útoku… Jenže Opavě chybí finální fáze a srážejí ji hloupé góly. V Jablonci Slezané nesvedli marnou bitvu, na domácí přesto nakonec nestačili hrozivě vypadajícím výsledkem 1:4. Výraznou měrou k vysokému rozdílu přispěly i smolné odrazy u první a čtvrté branky. „Když to řeknu sprostě, tak když se to se*e, se*e se to pořádně,“ kroutil hlavou gólman SFC Vilém Fendrich.

Rychle inkasovaný vlastní gól vám trochu zbořil plány, že?

„Dostali jsme ho strašně rychle. Říkali jsme si, že začneme co nejlépe a místo toho si hned v prvních minutách smolně dáme vlastence. Vždycky něco podobného zabolí, protože se dá brance zabránit. Pramenila i z přemíry snahy, pak jsme celou dobu museli dohánět. První poločas byl z naší strany jednoznačně nejhorší od začátku sezony, nespokojenost.“

Možná trochu silná slova vzhledem k předvedenému výkonu, ne? Zdálo se, jako kdyby vám chyběla jen koncovka.

„Bylo to z naší strany pomalé a špatně jsme se posouvali. Právě tím jsme Jablonci dodávali vodu na mlýn, soupeř pak chodil do rychlých protiútoků a byl nebezpečný. Paradoxně jsme dostali druhý gól z rohu, kdy soupeř doklepával míč do brány skoro z metru. Jde o takové zbytečné branky, přežili jsme šance, které byly daleko větší. Snížili jsme do pauzy na 1:2, což je vždycky pro tým důležité a jde o takovou psychickou vzpruhu, navíc jsme mohli srovnat velkou šancí Lukáše Holíka na 2:2. Zápas by se vyvíjel úplně jinak, kdybychom akci proměnili. Ale na kdyby se nehraje. Dostali jsme na 1:3 a 1:4, třetí gól po centru a čtvrtý… Řeknu to sprostě, když se to se*e, se*e se to pořádně. Ve víku skončila dvakrát tečovaná střela… Asi náš nejhorší odehraný zápas sezony.“

„Kdybychom srovnali na 2:2, asi to hodnotíme jinak... Mrzí to hodně, máme pořád dva body a z pěti zápasů je to prostě málo.“

Jak moc ovlivnila zbytek duelu už miňovaná neproměněná šance Lukáše Holíka z 61. minuty?

„Určitě zápas ovlivnila. Myslím, že celkově ale duel ovlivnil spíš náš špatný vstup do utkání. S každým týmem zacloumá, když hned venku inkasuje.“

Máte pořád ještě proti Jablonci zvýšenou motivaci? V klubu jste prošel kategoriemi od šesti let až do chlapů.

„Vždy je to pro hráče jiné, působil jsem v klubu pěknou řádku let. Samozřejmě jde o trochu jiný zápas a o to víc jsem si přál, ať to zvládneme. Bohužel jsme utkání nezvládli.“

Opavský kouč Radoslav Kováč: Umíráme na krásu „Dostali jsme první gól – vlastní, trochu nešťastný – určitě nás poznamenal. V úvodu jsme byli zaskočení, Jablonec si za body víc šel. Ještě během první půle jsme se vrátili brankou do hry a po přestávce jsme hráli celkem dobře. Dostali jsme se do šance na 2:2, ale neproměnili jsme… Umíráme na krásu, známý fakt. Dokážeme si to prokombinovat, ale hrozně málo střílíme. Nevytváříme si tlak, kolem vápna vymýšlíme narážečky, místo toho abychom do míče švihli. Jsme málo efektivní a opakuje se to. Nevím, jestli je to způsobené typologií hráčů, herně nás nikdo za posledních pět kol nepřehrál. Jsem strašně zklamaný z toho, že nám chybí drajv zabijáka ve vápně. Akce, aby balon lítal… Strašně mi to vadí, pracujeme na tom, ale do zápasu tuto věc nedostaneme. Mám rád kombinační hru, chceme ji a vyžadujeme to, jenže kolem vápna soupeře musí lítat centry, což předvedl Robert Hrubý, který přihrál na třetí gól Schranzovi. My tohle prostě neuděláme.“