Slavia si musí dát pozor, šance se změnily. Favorizuji Dány, říká Novák

„Malinko se ty šance změnily. Slavia doma neinkasovala, což je hodně důležité, když se hraje na dva zápasy. Na druhou stranu hraje se v Dánsku, kde budou domácí opravdu silní. Někdo si myslí, že je to 50 na 50, já mírně favorizuju Midtjylland doma,“ řekl Novák v rozhovoru, který zprostředkovala jeho agentura Sport Invest.

Českého reprezentanta nepřekvapilo, že Midtjylland byl v úvodním zápasu v Edenu nebezpečnější a na rozdíl od Slavie měl nejméně dvě gólové šance. „Já jsem rozhodně výkonem Midtjyllandu překvapený nebyl. Vím, jak kvalitní mužstvo to je. Naopak si myslím, že mají ještě na víc. Myslím, že v odvetě se to ještě trošku změní a podají ještě lepší výkon. Takže Slavia si určitě musí dát pozor. Strašně se na tu odvetu těším a jsem zvědavý, jak to celé dopadne,“ uvedl hráč Fenerbahce Istanbul.

V Midtjyllandu působil od léta 2015 do předloňského ledna. „Moc se toho u nich nezměnilo, změnilo se akorát rozestavení. Před těmi třemi lety, co jsem tam působil, jsme hrávali na tři obránce. Bylo to 3-5-2. Teď to trenér změnil a hrají na 4-3-3 nebo 4-5-1. Co se týče celkového pojetí, hodně upřednostňují standardky, dávají si na tom záležet. Samozřejmě rychlé brejky. To vše jsme hráli i my, když jsem tam byl. Je to podobná hra, akorát se jen změnilo pár hráčů,“ podotkl Novák.

Dánové budou mít doma výhodu

Stejně jako v prvním utkání v Edenu očekává i v odvetě v Herningu velkou taktickou bitvu. „Je pravda, že ty týmy jsou hodně podobné. Ten první zápas byl hodně takticky svázaný. Slavia hrála a Midtjylland vyčkával na ty svoje brejky, z kterých se snažil prosadit. Slavia to dobře pokryla a tím zápas skončil 0:0,“ konstatoval Novák.

„Myslím, že větší spokojenost panuje spíš na straně Slavie, že doma udržela nulu. Teď se budou snažit vstřelit nějaký gól v Dánsku. Dánům se taky podařilo neinkasovat. Teď hrají doma, kde budou mít výhodu. Myslím, že v odvetě budou rozhodovat fakt maličkosti,“ dodal třicetiletý obránce.

Před sezonou přestoupil z Trabzonsporu do Fenerbahce, kde zatím v úvodu turecké ligy vinou zranění z přípravy tolik nenastupuje. „V novém angažmá jsem spokojený. Přesunul jsem se v rámci Turecka, takže to až tak velká změna nebyla. Na druhou stranu jsem přišel do jednoho z největších klubů v Turecku. Určitě to bylo s cílem hrát. Bohužel na začátku přípravy jsem se zranil, takže můj start se trochu přibrzdil. Teď už jsem v pořádku a postupně nakoukávám do sestavy. Takže teď si budu muset počkat na svou šanci, a až přijde, tak ji pořádně chytit. Už se nemůžu dočkat, až si tady zahraju víc a víc,“ uvedl Novák.

Fenerbahce od roku 2014 čeká na turecký titul. „Je vidět, že tenhle klub tady patří historicky k těm nejvýznamnějším a nejlepším. Tlak je tu obrovský, nepřipouští se tu nic jiného než boj o titul. My se jen budeme muset snažit to splnit. Tuhle sezonu se tu nastartovalo něco nového, přivedli jsme asi 12 nových hráčů. Buduje se nový tým, je třeba, aby si to sedlo. Věřím, že budeme úspěšní a na konci sezony si budeme moci říct, že to za to stálo. I ten můj přesun,“ dodal Novák.

