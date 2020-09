INSIDER: Jemelku měla koupit Sparta, Horváth by byl jako Panenka

Tři ligoví favorité – a hned za nimi Olomouc. Tak vypadá po 5. kole tabulka FORTUNA:LIGY. Sigma čtvrtou výhrou, tentokrát ve Zlíně (1:0), připomněla své slavné sezony, kdy proháněla mocné soupeře. Může to tak být pod vedením trenéra Radoslava Látala znovu? „Olomouc by měla hrát každý rok v první šestce. Teď na to má v mužstvu víc válečníků,“ říká někdejší kouč Sigmy Roman Pivarník, host dalšího dílu videopořadu Ligový insider. V něm podrobně hodnotí proměnu týmu a jako hráče s největším potenciálem vybírá Václava Jemelku. „Když Sparta hledala stopery, měla vzít jeho,“ tvrdí.