Coufal se loučí se Slavií: Klub se mi vryl do srdce. Budu nadosmrti fandit!

Je to oficiální, jedna z opor fotbalové Slavie, pravý bek Vladimír Coufal, odchází za bývalým spoluhráčem Tomášem Součkem do West Hamu. „Kladiváři“ za něj zaplatí 6 milionů eur (téměř 160 milionů korun), smlouva je na tři roky s opcí na další dvě. „Za dva roky ve Slavii jsem vyhrál všechno, co se dalo. Zahrál jsem si vše, o čem jsem snil. Když jsem přišel do Slavie, naštěstí jsem ihned zapadl do týmu, do téhle velké červenobílé rodiny. Za ty dva roky se vám klub vryje do kůže, do krve, do srdce, všude. Slavii budu nadosmrti fandit,“ rozloučil se Coufal na oficiálních stránkách klubu.